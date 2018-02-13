Microsoft Üniversite Öğrencilerini Yarıştıracak

Üniversite öğrencisi misin? Çok süper bir fikrin mi var? Üstelik bu fikir Big Data, Yapay Zeka ya da Arttırılmış Gerçeklik ile mi alakalı? O zaman koş! Takımını kur ve Microsoft Imagine Cup'a başvur!

Bu sene 16.'sı gerçekleştirilen yarışmaya, dünyanın dört bir yanından üniversite öğrencileri katılıyor. Teknoloji alanında en büyük öğrenci yarışmalarından biri olan Imagine Cup'ta kazananlar, projelerdeki teknoloji altyapısı, Microsoft'un bulut platformu olan Azure servislerinin etkin kullanımı ve ticari pazarlama şansına göre değerlendiriliyor. Herhangi bir konu kısıtlaması olmamakla beraber Microsoft öncelik verdiği konuları her sene açıklıyor. Ama siz projenizden çok eminseniz ve projenizin konusu bu sene odaklanılan alanlara girmiyorsa şansınızı mutlaka deneyin!

Son Başvuru 13 Nisan!

Ülkemizden ilk elemeleri geçmeyi başaran takımlar, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Finalleri'nde ülkemizi temsil edecek ve burada da başarılı olmayı başaran takımlar Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak. 13 Nisan'da son bulacak başvuru aşamasından sonra 20 Nisana kadar Jüri Değerlendirme ve Ön Elemeye giren takımlardan finalist olmayı başaranlar 24 Nisanda duyurulacak.

25 Nisan ve 10 Mayıs tarihleri arasında finalistlere mentorluk desteği verilecek, 11 Mayıs'ta Türkiye elemelerinin ardından kazananlar 23 Mayıs'da Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yarı Finali'ne katılacak.

3 üye ve 1 mentordan, dilerseniz mentorunuz olmayadabilir, oluşacak takımlardan Türkiye elemelerini geçenlere Microsoft'un deneyimli ekibi tarafından destek verilecek. Yani kısacası ne olur ne biter demeyin, fikriniz varsa şansınızı muhakkak deneyin. Katılım ve ayrınıtlı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.