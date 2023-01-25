Microsoft'un Uygulamaları Çöktü: Binlerce Kişi Uygulamalara Erişemiyor!

Kullanıcı raporları da dâhil olmak üzere bir dizi kaynak aracılığıyla kesintileri izleyen Downdetector.com, Dünya çapında binlerce kişinin Teams, Outlook, Microsoft 365 ve Xbox Live dâhil olmak üzere çeşitli hizmetlerle ilgili sorunları bildirdiğini kaydetti.

Microsoft, Dünya çapında binlerce kullanıcının Teams ve Outlook da dâhil olmak üzere web sitesinin hizmetlerine erişememesine neden olan bir kesintiyi araştırıyor.

Bugün sabah saatlerinden bu yana e-posta platformu Outlook'ta yaklaşık 4.992, Teams'te ise 2.173 kişinin sorun bildirdiği kaydedildi. Site ayrıca Hindistan'da 3.900'den fazla, Japonya'da ise 900'den fazla kişinin Microsoft Teams ile ilgili sorun bildirdiğini rapor etti. Kesinti raporları Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi diğer ülkelerde de artış gösterdi.

Kesinti sırasında çoğu kullanıcı mesaj alışverişi yapamadı, aramalara katılamadı ve Team uygulamasının herhangi bir özelliğini kullanamadı. Bu da ofis çalışanlarını yüz yüze toplantılara dönmeye ve birbirleriyle iletişim kurmak için diğer sosyal medya platformlarını kullanmaya zorladı.

Microsoft Çözüm İçin Kolları Sıvadı

Microsoft konuyla ilgili olarak "Birden fazla Microsoft 365 hizmetini etkileyen sorunları araştırıyoruz. Daha fazla bilgi yönetim merkezinde MO502273 altında bulunabilir." tweet'ini attı. Kısa bir süre sonra ise şirket sorunla ilgili bilgileri aktardı:

"Olası bir ağ sorunu tespit ettik ve bir sonraki sorun giderme adımlarını belirlemek için telemetrileri inceliyoruz. Sorunu ağ yapılandırma sorunlarıyla izole ettik ve ek etkiye neden olmadan bunları ele almak için en iyi stratejileri analiz ediyoruz. Etkiye neden olduğuna inandığımız bir ağ değişikliğini geri aldık. Geri alma işlemi yürürlüğe girerken hizmetin durumunu takip ediyoruz."

Microsoft'un bulut sistemi Azure de kesinti hakkında bir tweet attı ve kullanıcıların bir kısmının platformla ilgili sorunlar yaşadığını söyledi. Microsoft Teams, Dünya çapında 280 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor ve arama yapmak, toplantı planlamak ve iş akışlarını düzenlemek için bu hizmeti kullanan işletmeler ve okullar için günlük operasyonların önemli bir parçasını oluşturuyor.