Microsoft ve Google Ateşkesi Sona Erdi!

Microsoft ve Google ateşkesi, bu hafta içinde sona erdi. 5 yılı aşkın bir süredir anlaşmasına bağlı kalan şirketler, web de dahil olmak üzere hemen hemen her alanda rekabette öne geçmek için birbirine karşı lobicilik yapmakta özgür hale geldi.

Microsoft ve Google Ateşkesi Ne Zaman Başlamıştı?

Google ile Microsoft'un ilişkisi, Google'ın kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin'in 1990'ların sonuna doğru arama motorunda bir devrim yaparak dijital reklam pazarına hakim olmasından ve Microsoft'un dijital reklamcılık pazarında söz sahibi olma yarışını kaybettiğini fark etmesinden bu yana birçok dönemeçten geçti.

Geçmişe bakılacak olduğunda her iki şirket için büyük bir gelir fırsatı vardı ancak her iki şirketin de geliri paylaşması mümkün değildi. Google bu nedenle dijital reklamcılık alanında en çok gelir elde eden şirkete dönüştü.

Microsoft, 2019 yılında arama motoru Bing'i kullanıma sunduğunda artık her şey için çok geçti. Google'ın daha sonra piyasaya sürdüğü Android işletim sistemi ise şirketin mobil işletim sistemleri arasında kendine önemli bir yer edinmesine katkı sağladı. Microsoft'a bakılacak olduğunda şirketin buradan da bir kazancı yoktu çünkü önünde tıpkı arama motorunda olduğu gibi Google vardı ve onu geçmek için ne kadar uğraşsa da başarılı olamadı.

Şirket, Google'a karşı başvurduğu yöntemlerle hedefine ulaşamadığında farklı yollar izlemeye başladı. Örneğin 2012 ila 2014 yıllarında Scroogled isimli bir karalama kampanyası başlatıldı. Bu kampanyanın ana odak noktasında Google'ın kullanıcıları gözetlemesi vardı. Şirket, yetkililere Google hakkında düzenli olarak şikayetlerde bulunarak onu konumundan sarsmak için elinden geleni yaptı ve kendisine daha fazla kişinin katılması için yatırımlarını sürdürdü.

İki şirketin ilişkisi, Nadella'nın Şubat 2014'te Microsoft'ta CEO olarak göreve başlamasından kısa bir süre sonra değişti. Pichai de bir yıl sonra Google'da yükseldi. Şirketler, savaşın hem çok pahalıya mal olduğunu hem de dikkat dağıtıcı olduğunu düşünmeye başladı. İki şirketin birlikte çalışmak istediği alanlar da oldu. Nadella, Microsoft'ta CEO olarak göreve başladıktan sonra Google'ın Android'i de dahil olmak üzere rakip işeltim sistemleri için Office uygulamalarının piyasaya sürülmesini sağladı.

Google ve Microsoft'un en çok barış içinde yaşadığı yıl da 2016'ydı. Şirketler, Nisan 2016'da önemli patent sorunlarını çözüme kavuşturdu. Sonuç olarak iki şirket arasında resmi bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma, başlıktan da anlaşılacağı üzere bir barış anlaşmasıydı.

Microsoft'un bünyesinde çalışan Smith, Mayıs 2020'de uygulama mağazalarının açık bir şekilde incelenmesi gerektiğini söylediğinde Microsoft sözcülerinden Bloomberg'e küçük bir açıklamada bulunulmuştu. Bu açıklamada Smith'in sadece Apple'dan bahsettiğine değinilmişti.

Şirketlerin yaptığı iş birlikleri diğer alanlarda da kendisini gösteriyor. Microsoft'un Edge tarayıcısı için Google'ın Chromium projesinden yardım alınıyor. Bu gibi örneklerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirtmek gerekiyor.

Sorunlar Microsoft ve Google Ateşkesi Sona Ermeden Başlamıştı

İki şirket arasındaki sorunların aslında anlaşmanın henüz sona ermeden başladığını söylemek tam olarak yanlış olmaz. Dijital reklamcılık pazarına hakim olduğu için Google'dan zaten rahatsızlık duyan şirket, bu yılın başlarında farklı şikayetlerde bulundu.

2020 ve 2021 yıllarını oldukça zor atlatan Google'ı zaman zaman hedef tahtasına koymaya çalışan Microsoft'un hareketlerine Google'dan beklenen karşılığın gelmesi çok uzun sürmedi. Google, Microsoft'u rahatsız etmek için siber güvenlik alanında faaliyet göstermeye başladı.

Google'ın bünyesinde çalışan Walter, geride bıraktığımız ay içerisinde bir blog yazısı yayımladı. Walter, blog yazısında Microsoft Exchange ve SolarWinds saldırılarına değindi. Görünüşe bakılacak olursa bu gibi küçük gerilimlerin sürekliliği önümüzdeki günlerde söz konusu olmaya başlayabilir.