Microsoft ve Intel Arasında Kriz Yaşanıyor: Windows 10X

Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Microsoft ve Intel arasında büyük bir kriz yaşanıyor. Bu sorun intel şirketinin akıllı telefonlarını üretmesine engel oluyor. İşte teknoloji dünyasının önemli haberinin detayları.

2019 yılında teknolojik açıdan son derece büyük gelişmeler yaşandı. Bazı şirketler ciddi atılımlar yaparken, bazıları geri planda kaldı. Ancak her ne olursa olsun gerçekten de kayda değer gelişmeler yaşandı. Microsoft ise 2019 yılının bitiminde performans sorunu yaşıyor. Şirketin yapım sözü verdiği Windows 10X henüz üretilemedi.

Windows 10X işletim sistemi büyük merak uyandırıyor

Büyük bir merakla beklenen yeni Microsoft işletim sistemi; Intel, Lenovo ve HP gibi teknoloji üreticileri tarafından da takip ediliyor.

İşlemci sektöründe büyük atılımlar yapan ve yapay zeka çalışmalarına da önem veren Intel, 2020 yılında katlanabilir cep telefonlarının ciddi bir kullanıcı yakalacağını söylüyor. Bu nedenle kuruluşun ağırlığını katlanabilir cihazlara verdiğini söyleyebiliriz.

Microsoft ise, Surface Neo ve Surface Duo cihazları ile şansını deneyecek. Intel, Windows 10X yüzünden akıllı bir cihazını piyasaya süremedi. Bu durum elbette Microsoft için de oldukça zor. Çünkü şirket iki farklı cihazını sırf bu nedenden dolayı tanıtamıyor. Peki sizce gerçekten de 2020 yılında katlanabilir cep telefonları büyük bir ivme yakalayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.