Microsoft ve Nintendo Beklenen Anlaşmayı İmzaladı!

Microsoft ve Nintendo, 10 yıl boyunca Microsoft oyunlarının Nintendo cihazlarında da olmasını sağlayacak anlaşmayı imzaladı. İşte detaylar!

Microsoft ve Nintendo Beklenen Anlaşmayı İmzaladı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin satın alındıktan sonra Call of Duty de dâhil olmak üzere Xbox oyunlarını Nintendo oyuncularına sunmak için 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

İmzalanan anlaşma, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almak için yaptığı 68.7 milyar dolarlık anlaşmanın onaylanması hâlinde Call of Duty'yi Nintendo gibi diğer platform şirketlerinin kullanımına sunacağına dair Federal Ticaret Komisyonu'na verdiği sözü yerine getirdiği anlamına geliyor.

Smith attığı bir tweet'te "Bu, Xbox oyunlarını ve Call of Duty gibi Activision oyunlarını daha fazla platformda daha fazla oyuncuya ulaştırma taahhüdümüzün sadece bir parçası." dedi.

Call of Duty'ler ve Dahası 10 Yıl Boyunca Nintendo'da

Bağlayıcı anlaşma, Nintendo oyuncularının oyunları Xbox ile aynı gün, tam özellik ve içerik eşitliği ile alacağı ve böylece Xbox ve PlayStation oyuncularının Call of Duty'den keyif aldığı gibi Call of Duty'yi deneyimleyebilecekleri anlamına geliyor.

Microsoft, Call of Duty'ye diğer oyun platformlarına uzun vadeli eşit erişim sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. FTC, potansiyel antitröst iddiaları nedeniyle Microsoft'a dava açmıştı ve Microsoft, düzenleyicilerin anlaşmayı iptal etmesini sağlamaya çalışan Sony ile henüz benzer bir anlaşma yapmayı başaramamış durumda.

Özellik eşitliği iddiası da oldukça ilginç çünkü bu, Microsoft'un oyunu henüz duyurulmamış yeni bir Nintendo konsoluna getireceği anlamına geliyor çünkü ancak yeni ve güçlü bir cihaz Call of Duty oyunlarının tamamını çalıştırabilir.

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