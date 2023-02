Microsoft ve Nintendo Beklenen Anlaşmayı İmzaladı!

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin satın alındıktan sonra Call of Duty de dâhil olmak üzere Xbox oyunlarını Nintendo oyuncularına sunmak için 10 yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

İmzalanan anlaşma, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almak için yaptığı 68.7 milyar dolarlık anlaşmanın onaylanması hâlinde Call of Duty'yi Nintendo gibi diğer platform şirketlerinin kullanımına sunacağına dair Federal Ticaret Komisyonu'na verdiği sözü yerine getirdiği anlamına geliyor.

Smith attığı bir tweet'te "Bu, Xbox oyunlarını ve Call of Duty gibi Activision oyunlarını daha fazla platformda daha fazla oyuncuya ulaştırma taahhüdümüzün sadece bir parçası." dedi.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO