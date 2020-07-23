Microsoft ve Slack Arasında Büyük Savaş Başlıyor: İşte Nedeni

ABD merkezli teknoloji şirketlerinden Microsoft ve bir diğer iş platformu olan Slack arasında ipler iyice gerildi. Bunun nedeni ise Slack platformunun Microsoft ile ilgili antitröst yasağını çiğneme bahanesiydi. Her an Microsoft ile ilgili işlem başlatılabilir.

İş piyasasının önemli aktörlerinden Slack; Microsoft'u Avrupa'daki rakip iş sohbet servisi Microsoft Teams'i şikayet etmeye hazırlanıyor. Microsoft şirketinin kendi uygulaması olan Office ile kendisine karşı ağır bir antitröst çabasında olduklarını ifade etti. Bildiğiniz üzere Avrupa’nın en sevmediği konulardan birisi de şirketlerin tekelleşme çabalarıdır.

Microsoft ve Slack neden birbirine girdi?

Öncelikle antitröst yasalarının ne anlama geldiğine kısaca değinelim. Herhangi bir şirket o alanda tek olmaya çalışırsa, bununla ilgili antitröst davası açılabilir. Bu durum bütün şirketler için geçerlidir. Kesinlikle şirketlerin cirosuna veya büyüklüklerine bakılmaz.

Slack platformunun yakındığı konu da işte tam olarak bu. Microsoft ile ilgili tek dava bu değil. Internet Explorer'ı Windows işletim sistemiyle birlikte ve müşterilere herhangi bir seçenek sunmadan vermesi, yine bu firmanın başını epey ağrıtmıştı. Şimdi ise yine aynı problemler gün yüzüne çıkıyor. Ancak bu sefer asıl konu Office programları ve Microsoft Teams uygulamalarının birlikte sunulması.

Slack, bu tür Microsoft uygulamalarının birlikte verilmesini büyük bir sorun olarak görüyor. Onlara göre böyle stratejiler, Microsoft gibi firmaları tekel haline getirebilir. Slack'in genel danışmanı David Schellhase, “AB'den tarafsız bir hakem olmasını, gerçekleri incelemesini ve yasayı yürürlüğe koymasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi. 27 Temmuz'da Amazon, Apple, Facebook ve Google CEO'ları, dijital pazardaki rekabet hakkında bir duruşma sırasında Meclis Yargı Komitesi önünde yargılanacak.