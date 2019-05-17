Microsoft ve Sony, Oyun Sektörünün Geleceği için Güçlerini Birleştirdi

Oyun konsolu alanında yıllardır birbirleriyle rakabet eden Microsoft ve Sony, güçlerini birleştirmeye karar verdi. İki dev şirket, oyun odaklı akış hizmeti ve yapay zeka teknolojileri geliştirmek için stratejik ortaklık kurduklarını açıkladı.

Oyun ve teknoloji dünyasında büyük ses getiren bu ortaklık, hem Sony hem de Microsoft’un bulut tabanlı oyun ve yapay zeka alanlarında birlikte çalışmasını sağlayacak.

Tüketici bakış açısıyla bu ortaklığın nelere gebe olacağını söylemek şu an için zor; ancak Sony ve Microsoft’un çabaları oyun alanında içerik üreten kişilere daha iyi platformlar sunma ve bulut tabanlı oyun sektörünü geliştirme amacı taşıyor.

İki dev şirketin ortaklığının bel kemiği ise Microsoft’un bulut bilgi işlem servisi Azure olacak.

Microsoft yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Taraflarca imzalanan ortaklık anlaşması kapsamında iki şirket, kendi oyun ve içerik servislerini desteklemek için Microsoft Azure’un gücünden yararlanacak. Buna ek olarak, iki şirket Sony'nin oyun ve içerik akışı hizmetleri için mevcut Microsoft Azure gibi veri merkezi tabanlı çözümlerin nasıl kullanabileceğini araştıracak” ifadelerini kullandı.

Kısacası yıllardır çetin bir rekabetin içinde olan Microsoft ve Sony, kendi güçlü yanlarını aynı potada eritmeye karar vermiş gibi görünüyor.

Bu ortaklığın uzun vadede nasıl bir forma dönüşeceğini zamanla göreceğiz; ancak konuya ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkması durumunda sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.