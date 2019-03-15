Microsoft ve Vodafone'dan Türkçe Dijital Asistan

Microsoft ve Vodafone işbirliğinde geliştirilen dijital asistan artık Türkçe konuşabilecek. Microsoft'un doğal dil anlama (NLP) teknolojisini kullanan Vodafone, TOBi isimli asistan ile müşterilerine hizmet verecek.

Özellikle yapay zeka ve dijital asistan konularında dünyanın önde gelen şirketlerinden olan Microsoft, Vodafone ile yaptığı ortak çalışma sonucunda sohbet robotu geliştirdi. Vodafone’un müşteri hizmetlerinde görev alacak Türkçe destekli Tobi asistanın; abonelerin fatura, tarife, cihaz fiyatları gibi konulara ilişkin sorularını yanıtlaması planlanıyor.

Microsoft Türkiye ve Vodafone Türkiye'nin başlattığı bu program ile birlikte ana dili Türkçe olan ilk dijital asistan geliştirilmiş oldu. Konu hakkında konuşan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin dijital geleceğine olan yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. 26 yıldır Türkiye’de milyonlarca kişinin yaşamına dokunduk, birçok teknolojik ilki ve dönüşümü birlikte yaşadık. Ülkemizin rekabet gücünü bilişim ve inovasyonla geliştiren adımlar attık. Bugün Vodafone ile hayata geçirdiğimiz chatbot projesi, sıradan bir iş birliği değil. Biz, iki global güç olarak el ele verdik ve Türkçemizi yapay zeka çalışmalarında üst sıralara taşıyıp bizi gururlandıran bir projeye imza attık."

TOBi, Müşteri Hizmetlerinde Kesintisiz Hizmet Verecek

Türk mühendislerin katılımıyla çalıştıklarını ve tamamen yerli bir proje geliştirdiklerini hatırlatan Kansu, Türkçe'nin yapay zeka uygulamalarında daha fazla yer alması gerektiğini söyledi. Ayrıca projenin diğer ortağı olan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ise Tobi'nin önemli bir proje olduğunun altını çizerek şunları anlattı:

“Vodafone’luların yeni dijital asistanı TOBi, ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız içinden erişilebilen yepyeni bir müşteri iletişim kanalı olacak. Temelde amacı, müşterilerimizin Vodafone’dan aldığı veya almak istediği hizmetler konusunda onlara yardımcı olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak. Müşterilerimiz, TOBi ile yazışarak, faturalarından, data kullanımlarına kadar bir çok konuda bilgi alabilecekler. Diğer konularla ilgili soruları olursa, TOBi onlara konuya ilişkin bir link gönderecek ya da canlı sohbet için bir müşteri temsilcisine yönlendirecek"