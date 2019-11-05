Microsoft Veri Depolama Teknolojilerinde Çığır Açacak

Microsoft yıllardır üzerinde çalıştığı Project Silica kapsamında veri depolama alanında çığır açabilir.

Veriler Yüzlerce Yıl Korunabilir

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Project Silica kapsamında verilerin yüzlerce yıl dayanmasını sağlayabilecek yeni bir depolama sistemi geliştirildi. Ultra hızlı lazer optik ve yapay zeka teknolojilerinden aktif olarak faydalanan bu sistem, kuvars cama dijital kayıt yapma mantığı ile çalışıyor.

Şirketin uzun süredir geliştirdiği bu teknoloji ile birlikte veri depolamaya bakış açısı oldukça büyük değişiklikler gösterebilir.

İnovasyon blogunda tanıtılan yeni teknoloji, 75 x 75 x 2 mm ölçülerinde cama, lazer aracılığı ile farklı açı ve derinliklerde nano ölçekli üç boyutlu kanallar oluşturularak yapılıyor. Oluşturulan verilerin okunması için polarize ışık kullanılıyor. Polarize ışık verilen cam, makine öğrenimi algoritmaları ile okunuyor.

Çok Dayanıklı

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu cam; kaynar suya atılma, fırınlanma, mikrodalga fırına konulma, manyetik alana maruz bırakılma ve hatta sel sularına kapılma gibi durumlarda dahi bilgileri koruyabiliyor. Bu teknolojinin yakın zamanda gündelik yaşama girmesini beklemesek de, veri güvenliğinin sağlanması açısından oldukça önemli bir adım olduğunu söyleyebiliriz.