Microsoft Vücudunuza Çip Yerleştirmek İstiyor

Microsoft, bugüne kadar alınmış en ilginç patentlerden bir tanesinin altına imza attı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, insanların sadece beyinlerini kullanaran kripto para madenciliği yapabilecekleri bir sitemin patentini almak için başvuruda bulundu.

Şirket tarafından yapılan patent başvurusunun başlığında, "Cryptocurrency system using data on body activity (Beden hareketleri verilerini kullanan kripto para sistemi)" ifadelerine yer verilmişti.

Patentin açıklamasında ise sistemin nasıl çalışacağı şöyle açıklandı: "Microsoft, insanların vücut hareketlerini, kan akışını, beyin aktivitelerini verilere dönüştürerek, bunları sunuculara aktarabilecek bir çip tasarlamıştır."

Kullanıcıların çeşitli görevleri tamamlamasını isteyeceklerini dile getiren Microsoft, "reklam izleme ya da buna benzer görevler tamamlanırken, kullanıcılardan alınan beyin dalgası ya da vücut ısısı verileri işlenerek, bir tür kripto para madenciliği yapılması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Microsoft vücudunuza çip yerleştirecek

Kısaca Microsoft, vücudunuza bir çip yerleştirmeyi teklif edeceğini, yerleştirilen bu ürünün ise size dair veri toplayacağını kaydetti. Çeşitli reklamları izlerken ne düşündüğünüzü yakından görmek isteyen şirket, bu verilerin işlenmesi durumunda ise kripto para kazanabileceğiniz bir sistem kurmak adına harekete geçmiş oldu.

Patente göre bu sensör öğrenme, hafıza ve mantıksal düşünme içeren gama ve beta dalgalarının yanı sıra bilinçaltı ile ilgili alfa dalgaları dahil olmak üzere farklı beyin dalgalarını tespit edebilecek kapasitede geliştirilmişti.

Kullanıcıların görevleri "bilinçsizce" yerine getirecekleri söylenenler arasında yerini aldı. Yani normal hayatınıza devam ederken çipin veri toplamaya devam edeceğini ve bunun farkına varmayacağınız söylendi.