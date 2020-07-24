Microsoft, Windows 10 Güncellemelerini Otomatiğe Bağladı!

Windows 10 sürüm 2004 veya Mayıs 2020 Güncelleştirmesi, dünya genelinde kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. Microsoft, bu sürümü ilk olarak güncellemeleri Windows Update’den denetleyerek yükleyen kullanıcılar için sundu. Güncelleme, bazı cihazlara otomatik olarak verilmeye başlandı.

Windows 10 Güncellemeleri Otomatikte

Otomatik olarak sunulan Mayıs 2020 Güncelleştirmesi, Windows 10 sürüm 1903 ve sürüm 1909’u çalıştıran cihazlarla sınırlı. Microsoft, şimdi stratejilerinin planlandığı gibi ilerlediğini söylüyor. Yani, bu hafta duyurulduğu üzere, şirket, Windows 10 sürüm 1903 ve 1909 çalıştıran daha fazla cihaza Mayıs güncellemesini otomatik olarak sunmaya hazır. Microsoft, “Windows 10 sürüm 2004, Windows 10 sürüm 1903 ve 1909’u çalıştıran cihaz kullanıcıları için Windows Update aracılığıyla “Güncellemeleri denetle” seçeneği ile indirilebiliyor. Şimdi güncellemede yeni bir aşamaya geçiyoruz. Makine öğrenme tabanlı (ML tabanlı) çalışmayı kullanarak, hizmet sonuna yaklaşan Windows 10 sürüm 2004’e otomatik olarak güncelleştirmek için seçilen aygıt sayısını artırıyoruz. Windows 10’un yeni sürümlerini akıllıca sunmak ve sorunsuz bir güncelleme deneyimi sunmak için makine öğrenimimizi tüm aşamalarda geliştirmeye devam edeceğiz.” diyor.

Güncellemeyi Engellemek Mümkün mü?

Bunun anlamı, Windows 10 sürüm 1903 veya sürüm 1909’u çalıştıran kullanıcılara Windows Update’te güncellemeleri elle denetlemeye gerek kalmadan Windows Update aracılığıyla otomatik olarak 2004 sürümüne güncelleştirme sunulması. Her şey Windows Update tarafından yapılacak; kullanıcılara sadece sistemi yeniden başlatmak kalacak. Güncellemeyi yüklemek istemeyen kullanıcılar için çözümse, Windows Update’te güncelleştirmeleri duraklatmak.