Microsoft, Windows 10 Mobile'ı Durdurmama Kararı Aldı

Microsoft, bu ay yayınladığı Windows 10 Mobile raporuyla birlikte mobil işletim sistemini 10 Aralık'ta iptal etme kararı almıştı. Ancak şirketten gelen yeni bilgiye göre Windows Mobile'a sunulan destek 2020'ye kadar uzatılmış durumda.

Microsoft, Windows 10 Mobile’ın resmi sayfasında, işletim sisteminin en son güncellemelerinin 10 Aralık’ta sonlandırıldığını belirten bir mesaj yayınlamıştı. Mesajda “Windows 10 Mobile (sürüm 1709) 10 Aralık 2019'da hizmetin sonuna ulaşacak. Windows 10 Mobile ve Windows 10 Mobile Enterprise cihazları güvenlik tehditlerine karşı koruma içeren aylık güvenlik güncellemelerini almayacak” denilmişti.

Ancak Microsoft ani bir karar değişikliğine gitti ve Windows 10 Mobile'ın destek tarihinin 14 Ocak 2020'ye kadar uzatıldığını belirtti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde 14 Ocak aynı zamanda Microsoft'un Windows 7'yi emekli edeceği tarih ve bu nedenle muhtemelen iki ürünün ömrü aynı anda sonlandırılacak .

Söz konusu sayfadaki mesaj, Windows 10 Mobile desteğinin bir süre daha uzatılacağını belirtmek üzere güncellendi: