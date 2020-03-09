Microsoft, Windows 10 Veri Toplama Şekline Güncelleme Getiriyor

Windows 10'da tanılama verileri değişiklikleri duyuruldu. Microsoft, Windows 10'da telemetri koleksiyonunu daha anlamlı hale getiren ve kullanıcıların seçtikleri seviye hakkında daha net bilgi edinmelerini sağlayan, yeni bir dizi değişiklik duyurdu.

Şu anda, tanılama verileri için Güvenlik, Temel, Gelişmiş ve Tam olarak adlandırılan dört ayar mevcut. Microsoft, Gelişmiş düzeyi iptal ediyor ve daha basitleştirilmiş bir yaklaşım için diğer sürümleri yeniden adlandırıyor.

Temel yapılandırma “Gerekli Tanılama Verileri” olarak adlandırılırken, Güvenlik düzeyi “Tanılama Verileri Kapalı” olarak adlandırılıyor. Windows Insider programında derlemeler almaya devam etmek için gereken seçenek olan Tam düzey, "İsteğe Bağlı Tanılama Verileri" olarak yeniden adlandırılıyor.

Ticari Müşteriler için Grup İlkesi Ayarları Eklenecek

Bu değişikliklerin yanı sıra, önceden Gelişmiş olarak ayarlanmış herhangi bir cihaz, Temel olarak değiştirilecek. Bu, bazı cihazların beklendiği gibi performans sergileyememesine neden olabilecek bir değişiklik. İsteğe Bağlı Tanılama Verilerini etkinleştirmek, aygıtı tanılama düzeyi 3'e (eski adıyla Tam) ayarlayacak ve kullanıcıları beklenen performansa sahip olma imkanı sunacak.

Ticari bir müşteriyseniz ve isteğe bağlı tanılama verileri göndermeyi seçerseniz, gelecekte kuruluşunuzda toplanan verileri yapılandırmak için daha ayrıntılı Grup İlkesi ayarları da ekleneceğini belirten Microsoft, değişikliklerin, Windows Insider programında, Windows 10 build 19577'nin yayınlanmasıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.