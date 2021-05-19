Microsoft Windows 10X'in Fişini Çekti!

Microsoft, Windows 10X işletim sistemini iptal ettiğini duyurdu. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, kullanıcıların merak içerisinde beklediği işletim sistemini neden iptal etti? Şirket tarafından alınan karara dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Microsoft Windows 10X İşletim Sistemini İptal Etti

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows 10 10 Mayıs 2021 güncellemesine ilişkin bir blog yazısı yayımladı. Yayımlanan blogda uzun bir süredir kullanıcılar tarafından merak içerisinde beklenen yeni işletim sistemine ilişkin bir yazı da yer aldı.

Windows 10X'in daha fazla müşteriye hizmet verebileceğini fark ettiklerini belirten şirket, 10X'in yalnızca bir müşteri alt kümesiyle sınırlı kalmaması gerektiği sonucuna vardıklarını söyledi. Teknoloji devi bu sebepten ötürü kullanıcılar tarafından merak içerisinde beklenen işletim sistemini rafa kaldırdı. İptal edilen işletim sistemi için geliştirilen özellikler Windows 10 üzerinden sunulacak.

İlk olarak 2019 yılının ekim ayında gerçekleştirilen Surface etkinliğinde duyurulan Windows 10X, Windows işletim sisteminin en yeni sürümlerinden biri olarak tanıtılmıştı. Windows 10X, ortaya çıkışından bu yana işletim sistemi hakkında oldukça önemli bilgiler paylaşıldı.

Bu zamana kadar paylaşılan bilgilere göre işletim sistemi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilecek bir işletim sistemi olmaktan çok daha hafif cihazlarda kullanılmaya yönelik geliştirilen bir işletim sistemi olarak kullanıcılarının karşısına çıkacaktı. Daha basit bir biçimde ifade etmek gerekirse Windows 10X, Microsoft'un popüler işletim sisteminin daha basitleştirilmiş bir işletim sistemi olması planlanıyordu.

Windows'un hafif sürümünden kasıt, işletim sisteminin kullanıcıların video izlemek ve internette gezinmek gibi temel işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanıyacak olmasıydı. Bu yönüyle Google'ın işletim sistemlerinden Chrome OS'e rakip olabilecek muhtemelen en büyük işletim sistemlerinden biri olmaya adaydı. Windows 10X, Windows 10'da alışılan başlat menüsünü tamamen değiştirerek kullanıcılara yepyeni bir görünüm sunacaktı.

Basit bir işletim sistemi olarak geliştirilmesinden ötürü en önemli önceliği kullanıcılara çok fazla pratiklik sunmaktı. Bu nedenle sık kullanılan uygulamalar dahil olmak üzere bir cihazda yapılabilecek her şey işletim sistemini kullanan herkesin elinin altına getirilmişti. Şirket daha sonra tek ekranlı cihazları da kapsamına alarak işletim sisteminin kullanılabileceği cihaz miktarını arttırmıştı.