Microsoft, Windows 10X İşletim Sistemini Duyurdu

Yazılım şirketi Microsoft, yeni işletim sistemini duyurdu. Gelin hep beraber Windows 10X'in neler sunduğuna yakından bakalım.

Windows 10X, Windows Lite olarak adlandırılmakta ve sadece çift ekranlı cihazları desteklemekte. Windows 10X'e 32 bitlik programlar kurulabilmekte. Windows 10X, 2020 yılının sonbahar aylarında Microsoft Surface Duo ile piyasaya sürülecek.

Microsoft, Asus, Dell, HP ve Lenova gibi markaların da Windows 10X işletim sistemli cihazlar piyasaya sürmek için çalıştığını söyledi. Windows 10X, yalnızca Intel yongaları tarafından desteklenecek. Windows 10X farklı ekran boyutlarına ve ekran çözünürlüklerine uyum sağlayabilmekte. Windows 10X işletim sistemine sahip ilk cihazları önümüzdeki yıl göreceğiz.

Windows 10X, çift ekranlı cihazlarda benzersiz bir deneyim sağlamak için oluşturuldu. Windows 10X, dokunmatik ekran desteğine sahip. Bu sayede uygulamalar kolayca sürüklenebilmekte, metinler kopyalanabilmekte. Paylaşılan görsellere göre, Windows 10X'in arayüzü gayet sade ve oldukça kullanışlı. Windows 10X hakkında bildiklerimiz şu anda bu kadar.

Microsoft'un yeni işletim sistemi hakkında önümüzdeki günlerde detayların paylaşılması bekleniyor. Windows 10X hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.