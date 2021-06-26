Microsoft, Windows 11'de Steam'i Mağazasına Eklemeyi Planlıyor

Microsoft, Windows 11 ile Steam gibi büyük kullanıcı topluluklarına yönelik hizmet veren mağazaları kendi mağazasına ekleyerek kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayabilir. Şirketin Steam'in yanında Epic Games'in mağazası gibi birçok mağazayı da kendi mağazasına eklemek gibi planları var.

Microsoft'tan Panos Panay, The Verge ile yaptığı röportajda şirketin işletim sistemi sayesinde bu tür mağazalara zaten dolaylı olarak ev sahipliği yaptığını, şimdiki hedefinin ise bu mağazalara doğrudan bir ev sahipliği yapmak olduğunu söyledi.

Steam ve Epic Games Store'u Microsoft Store'la (Microsoft Mağazası) birleştirmek istediklerine işaret eden Panay, "Windows zaten bu mağazalara ev sahipliği yapıyor. Eğer bu mağazalara bir de Microsoft Store ile ev sahipliği yapabilirsek o zaman bunu elbette ki çok isteriz" dedi.

Microsoft Windows 11'de Steam'i Mağazasına Getirebilir

Kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük dijital mağazalarından biri olan Steam, senelerden beri Windows işletim sisteminde en çok kullanılan dijital mağazalardan biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Rekabeti kenarda tutan Panay ise şu sözleri kullandı:

"Mağazaya girip bir uygulama aratarak istediğiniz bir uygulamayı indirmenize olanak sağlayacak bir deneyim sunmayı gerçekten istiyorum."

Microsoft, geçtiğimiz günlerde uygulama geliştiricilerinin alternatif ödeme seçeneklerini kullanması halinde elde ettikleri kazancın yüzde yüzünü ellerinde tutmasına izin vereceğini açıklamıştı ama bu oyunlar için geçerli olmayacak. Microsoft, 1 Ağustos'tan itibaren Microsoft Mağazası'nda yer alan oyunları için komisyon ücretinin yüzde 30'dan yüzde 12'ye düşeceğini söylemişti.

Microsoft'un uygulama geliştiricileri için izlediği yöntemin Steam gibi uygulamaların Microsoft Store'a dahil edilmesi ile nasıl bir değişikliğe uğrayacağı şimdilik bir soru işareti olacakmış gibi görünüyor.

Bazı Kullanıcılara Ücretsiz Windows 11 Fırsatı Sunuluyor

Microsoft, Windows 11'i 24 Haziran 2021'de düzenlediği sanal etkinlikte resmi olarak tanıttı. Bu tanıtım esnasında işletim sistemi hakkında birçok ayrıntı da gün yüzüne çıktı. Windows işletim sistemi kullanıcıları ile paylaşılan bilgilere göre Windows 10 kullanıcıları Windows 11'i hiçbir ücret ödemeden kullanma olanağına sahip olacak.

Şirketin en yeni işletim sistemi hakkında daha fazla bilgi almak için yukarıdaki bağlantıda yer alan Windows 11 blog yazısını inceleyebilirsiniz.