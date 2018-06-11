Microsoft, Windows 7'den Desteğini Çekmeye Başladı

Microsoft'un yardım forumlarında yayınlanan bir bildiriye göre, eski ürünlere daha önce sağlanan forumlardaki yardım desteği kısıtlanacak. Yani şirketin teknik ekibinde yer alan kişiler bundan böyle forumlar aracılığıyla eski ürünler için kullanıcılar tarafından sorulan sorulara cevap vermeyecekler ancak kullanıcılar hala bu tarz konularda birbirine yardım etmeye devam edebilecek.

Şu anda yüzde 40'lık oranla hala dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi konumundaki Windows 7 de dahil olmak üzere pek çok eski ürün, destek ekibinden yardım alamayacak. Şirketin forum sayfasında paylaştığı açıklamada "Eski araçlarımıza dair s oruların aktif bir şekilde gözden geçirilmesi, izlenmesi, cevaplanması veya çözümlenmesi söz konusu olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu kararın işletim sistemi olarak Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 8.1 RT için geçerli olacağı dile getiriliyorken diğer kategorilerde ise Lumia, Microsoft Security Essentials, Office 2010, Office 2013 ve Internet Explorer 11 gibi araçlar yardım alamayacaklar. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak yeni karar kapsamında yalnızca kullanıcılar birbirleri için çözüm üretebilecekler.

"Destek Ekibi Zaten İşe Yaramıyor!"

Ayrıca pek çok Microsoft kullanıcısının bu durumdan olumsuz etkilenmediğini belirtmek gerekiyor. Çünkü kullanıcıların 'İşe yaramaz' olarak nitelendirdikleri destek ekibinin, konuları izlemediği ve çözüm sunmadığı düşünülüyor. Zaten Microsoft ile doğrudan çalışmayan bu ekibin, üçüncü taraf şirketler tarafından destek sunması için işe alındığı ve genellikle karmaşık hatalar olması durumunda konuya müdahale ettikleri ifade ediliyor.

Son olarak Windows ailesinin güvenlik güncellemelerini 2020 yılına kadar alacağı dile getirildi. Bu anlamda kullanıcılarını terk etmeyen Microsoft, yine de en güncel sürüm olan Windows 10'un kullanılmasını istiyor.