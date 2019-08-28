Microsoft, Windows 7 Desteğini Sürdürme Kararı Aldı

Normal şartlarda 2020 yılında güvenlik güncelleştirmesi durdurulacak olan Windows 7'nin destek süresi bazı kullanıcılar için uzatıldı.

Yakın zamanda keşfedilen Microsoft açıklamasına göre, Windows 7'nin belirli sürümlerine abone olan işletme müşterileri, eski yazılım için ekstra bir yıl desteğinin tadını çıkarabilecek.

Microsoft bu hamle sayesinde işletmelere, Windows 7 desteği sona erdiğinde Windows 10'a geçiş planlarını çözmeleri için daha fazla zaman tanıyacağını da söyledi. Microsoft'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

" Windows 7 Enterprise E5, Microsoft 365 E5 veya Microsoft 365 E5 Security’e etkin abonelik lisansı olan işletme müşterileri, 1 yıl boyunca Windows 7 Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri’ni kullanabilecek.

Bu sınırlı süre promosyonunda destek sona erdikten sonra, Windows 10 desteği için daha fazla seçenek sunulacak."

Teklife dahil olan paket, 500 veya daha fazla lisansı destekleyebilecek şirketleri kapsıyor, bir yıllık güncelleme desteği sonrasında bu şirketlere Windows 10 çözümleri sunulacak.