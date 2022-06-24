Microsoft, Windows 8.1'den Desteğini Çekiyor

2020 yılında Windows 7'den desteğini çektiğini açıklayan Microsoft, nispeten daha yeni olan işletim sistemi Windows 8.1'den de desteğini çekmeye hazırlanıyor. Birçok yeniliğin denendiği Windows 8'deki hataların giderilmiş hali olan Windows 8.1, uzun süre boyunca Windows 10'a geçmek istemeyen kullanıcıların tercih ettiği işletim sistemlerinden biri olmuştu.

Şirketten alınan bilgiye göre önümüzdeki ay Windows 8.1 kullanıcılarına yazılım desteğinin sona erdiğine dair bir bildirim gidecek. Yazılım desteğinin sona ereceği tarihin 2023 Ocak olduğu düşünülüyor.

Windows 8 Devri Bitiyor

2012 yılından beri hayatımızda olan Windows 8 işletim sisteminin sonu yaklaşıyor. İlk defa çıktığı 1 Ağustos 2012 yılında Microsoft'un beklentilerini karşılayamayan ve büyük eleştirilere maruz kalan Windows 8, kısa sürede yapılan hata giderme çalışmaları ve iyileştirmelerle 8.1 sürümüne yükseltilmişti.

Çoğu teknoloji sever tarafından yeni bir Vista vakası olarak görülen Windows 8, yapılan iyileştirmeler sonrasında kullanıcı kazanmaya başladı. Apple'ın yaptığına benzer bir şekilde mobil cihazlarla bilgisayarları işletim sistemi anlamında birleştirmek isteyen Microsoft, Windows 8 ile beraber büyük tema değişikliklerine gitmişti. Yayınladığı dönemde Nokia'nın çıkardığı Windows işletim sistemli telefonlar sektörde büyük sükse yapsa da kayda değer başarı elde edemedi. Windows 11 ile yeniden itibarını toparlayan Microsoft, eski yazılımları güncellemenin getirdiği yükten bir bir kurtuluyor. Önümüzdeki 3 sene içerisinde Windows 10'dan da yazılım desteği çekilebilir.

Windows 8.1 Kullanıcılarına Ne Olacak?

Bir işletim sisteminden yazılım desteğinin çekilmesi, onun tamamen kullanılmaz hale geldiği anlamına gelmiyor. Halihazırda Windows 8.1 kullanan kişiler, başlarda bir sorun yaşamayacak. Fakat yazılım desteği çekilmesinin yarattığı en büyük sorun, bilgisayarların güvenliğinin azalması. Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi adı verilen ve işletim sistemerinin güvenliğinin denetlendiği geliştirmeler artık Windows 8.1 için yapılmayacak. Haliyle bilgisayarlar yeni geliştirilen saldırılara karşı zayıflayacak.

Windows 8.1 kullanıcılarını bekleyen diğer önemli sorun ise teknoloji markalarının Microsoft'un izinden gitmesi olacaktır. Hemen olmasa da desteğin çekildiği yıl içerisinde ekran kartı, ses kartı ve işlemci benzeri donanımlar için yapılan sürücü güncellemeleri durdurulacak. Bu sebeple eski sürücüler ile çalışan Window 8.1 bilgisayarlarında kayda değer bir performans düşüşü yaşanacak.