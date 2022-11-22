Microsoft Windows 8.1 Desteğini Sonlandırıyor

2013 yılında Windows 8'in düzeltilmiş versiyonu olarak hayatımıza giren Windows 8.1, yaklaşık 10 senelik serüveninin ardından sona geliyor. Microsoft, geçtiğimiz gün Windows 8.1 desteğinin kesileceğini açıkladı.

Yaz aylarında Windows 8 ve 8.1 için desteğin kesileceğine dair birçok haber bulunuyordu. Sonunda firmadan resmin açıklama geldi. Güncelleme masraflarından kurtulmak isteyen Microsoft, Windows 8.1 desteğini Ocak 2023 tarihinde sonlandıracak.

Desteğin Kesilmesi Windows 8.1 Kullanıcıları İçin Ne Anlama Geliyor?

Dünyada hala Windows 10 veya Windows 11'e geçiş yapmayan birçok kullanıcı bulunuyor. Microsoft'un blogunda yaptığı açıklamaya göre Windows 8.1 güncelleme desteği 10 Ocak 2023 tarihinde kesilecek. Peki Windows 8.1 desteğinin kesilmesi sonrasında kullanıcıları nasıl sorunlar bekliyor?

En basit ve en tehlikeli sorun, olası güvenlik açıklarının düzeltilmemesi olarak görülüyor. Windows 8.1'in son güncellemesinden sonra bulunan tüm güvenlik açıkları, kullanıcılarının bilgisayarlarını zayıf hale getirebilir.

Öte yandan Microsoft'un güncellemeyi kesmesiyle birlikte başta grafik kartı ve işlemci üreticileri olmak üzere donanım sağlayıcılar, işletim sistemine özel güncellemeleri yapmayı bırakıyor.

Haliyle bilgisayarınız çok daha yavaş çalışıyor ve savunmasız hale geliyor. Öte yandan Microsoft 365 gibi firmanın bazı uygulamalarının da güncellemeleri kesiliyor.

Microsoft, işletim sistemine desteğin kesilmesinin ardından yüksek fiyatlar karşılığında sistemlerini değiştirmek istemeyen işletmeler için özel güncellemeler hazırlayabiliyor. Ancak bu güncellemelerin son kullanıcıya hiçbir zaman ulaşmayacağını belirtmekte fayda var.