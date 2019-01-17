Microsoft, Windows'da Cortana ve Arama Özelliğini Ayırıyor

Microsoft şimdiye kadar dijital asistanı Cortana’yı, Windows’daki arama çubuğu gibi birçok farklı yere yerleştirmeye çalıştı. Ancak şimdilerde Cortana’ya karşı daha farklı bir yaklaşımda bulunan Microsoft, Cortana’yı arama çubuğundan ayırmayı test ettiklerini duyurdu.

Microsoft test süreciyle ilgili olarak, "İleriye gidiyoruz, görev çubuğundaki arama özelliğini ve Cortana’yı ayıracağız. Bu sayede her iki uygulama da bağımsız olarak hedef kullanıcıları için en iyi şekilde hizmet verebilecek." ifalerini kullandı.

Şirket, kullanıcıların bundan sonra geleneksel arama yöntemini ya da Cortana’yı kullandıklarında, ihtiyaçlarına yönelik olarak en iyi arama deneyimini yaşayacaklarını belirtiyor.

Ancak bu yeni yaklaşım şimdilik Windows 10 Insider Preview Build 18317 üzerinde test aşamasında bulunuyor. Yani beta sürecinde olan bu özellik henüz Windows 10’a gelmiş değil.

Ayrıca test aşamasında olsa da kullanıcılardan gelecek olan geri bildirimlere göre bu fikrin iptal edilmesi de söz konusu olabilir.

Bunun iyi bir fikir olup olmadığını zamanla göreceğiz. Ancak bu durumun, arama özelliği ve Cortana’nın bir arada olmasından memnun olmayan kullanıcılar göz önüne alındığında iyi bir fikir olduğu kesin.