Microsoft Windows İçin Strateji Değiştirdi

Teknoloji devi Microsoft bir süredir çalışanlarını evlerinde tutuyor ve insanlar, çok fazla iş yapamıyor. Bu durumda Microsoft, işletim sistemi ile ilgili yeni bir karar almak zorunda kaldı.

Şirketin koronavirüs pandemisi boyunca geçerli olacak kararı, Windows 10 kullanıcılarını güvende tutmaya devam ederken yeni özellikler kazanma konusundaki planları biraz aksadı.

Microsoft Windows kararı

Kuruluş, Windows 10 işletim sistemi ile ilgili sürekli bir çalışma yürütüyor. Tüm bunlar, bir yandan Windows'a yeni özellikler kazandırmakta ve diğer yandan da tüketicilerin güvenliğine destek olmaktadır.

Fakat Microsoft'un Windows 10 için sunduğu güncellemeler, kimi zaman çeşitli sorunlara da neden oluyor. Şirket, aldığı yeni bir kararla bir süre boyunca Windows 10 için özellik güncellemesi konusunda iptal kararı aldı.

Şirket, her ayın üçüncü ve dördüncü haftasında "C" ve "D" olarak isimlendirdiği bazı güncellemeleri kullanıcılara gönderiyordu. Tüm bu güncellemeler, Windows'a güvenlikle ilgili olmayan çeşitli iyileştirmeler de öneriyordu. Gelen açıklamalara göre bu güncellemelerin askıya alındığı ortaya çıkıyor. Sizce şirket tarafından alınan bu karar doğru mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.