Microsoft, Windows Mağazasından Sanal Asistan Cortana’yı Ayıracak

Yazılım devi Microsoft son dönemlerde gündemden düşmeyen sanal asistanlar ile ilgili Cortana üzerinden bir çalışma gerçekleştirecek. Özellikle Apple'ın sanal asistan’ı Siri gibi uygulamaların konuşmaları daha iyi hale getirmesinden sonra Microsoft’ta Cortana’nın konuşmalarını iyileştirme yoluna gitti. İşte haberimizin detayları.

Bilindiği üzere Microsoft'un şu an için en çok güvendiği yazılımı Windows sistemi. Şirket genellikle bir güncelleme getirdiğinde Windows işletim sistemini tercih ediyor. Böyle olunca da Cortana’nın daha iyi bir konuşma sağlaması pek mümkün olmuyor. Bunun farkında olan Microsoft, Beta uygulamasında Cortana’yı Windows’tan ayrı bir şekilde kullanmaya çalışıyor.

Microsoft Windows mağazasında Cortona testleri

Başlangıçta Windows ve Cortana birlikte güncelleme aldılar. Ancak ikisinin beraber güncelleme alması Cortana’yı temel yazılımlar açısından pek iyileştirmedi. Cortana web tabanlı bir hizmet olarak inşa edildiği için çekirdek Windows 10 değişiklikleri yapılmadan da güncellenebildi.

Şirketin şu andaki Windows 10 güncellemesi olarak bilinen 19H2 Windows 10 güncellemesi, yakında beta olarak başlayacak. Microsoft uzmanlarının kurulum sonrasında yaptığı çalışmalarda, yeni sürüm ile ilgili herhangi bir problem ortaya çıkmadı.

Microsoft Windows ile ilgili ilk 2020 Windows 10 güncellemeleri bile test aşamasından geçti. Muhtemelen 2019 yılı isonbaharında bu güncelleme gelmiş olacak.

Peki sizce de Windows ve Cortana’nın ayrı ayrı güncelleme alması doğru bir strateji mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.