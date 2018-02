Microsoft, Windows Phone Tabutuna Bir Çivi Daha Çaktı!

Microsoft, mobil işletim sisteminin çeşitli bölümlerine desteği keserek, Windows Phone tabutuna bir çivi daha çakıyor. Dolayısıyla hala Windows Phone 7 veya Windows Phone 8 yüklü bir akıllı telefon kullanıyorsanız, bugünden itibaren pek de akıllı olmayacaktır.

Esasen Windows Phone'un ölümü 2014 yılında gerçekleşmişti ancak Microsoft Windows Phone işletim sistemine ara ara destek vermeyi sürdürüyordu. Ta ki, Temmuz 2017'ye kadar.

ABD'li şirket, Android ve iOS’un baskın liderliğine daha fazla dayanamayarak mobil platformlar için geliştirdiği Windows Phone işletim sistemine verdiği desteği kestiğini açıklamıştı. Ve şimdi, hala Windows Phone kullanan bir avuç insandan biriyseniz telefonunuz eskiye kıyasla çok daha kullanışsız bir hale gelecek.

Windows Phone tabutundaki en son çivi, bildirim hizmetlerinin sona ermesi oldu. Windows Phone 7 ve 8 desteğini tamamen sonlandıran Microsoft, artık bu işletim sistemlerinin yüklü olduğu Windows Phone'lara anlık bildirim göndermeyecek. Bununla birlikte Windows Phone 8.1'de herhangi bir değişiklikliğin şu an için görünmediğini belirtelim.

Söz konusu telefonlarda bulunan "live tile" ve "telefonumu bul" özelliklerininde artık kullanılamayacağını açıklayan şirket, Windows 10 Mobil sürümüne destek vermeyi sürdüreceğini duyurdu.

Windows Central'ın kıdemli editörü Zac Browden, 2018'de Windows Phone kullanıcısı olmanın neye benzediğini Türkiye'de çekilen ve son zamanların en çok izlenen videosu ile anlatıyor:

What it's like being a Windows Phone user in 2018 pic.twitter.com/S2RNbGFngq