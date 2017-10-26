Microsoft Windows XP, 16 Yaşında!

Microsoft’un hala milyonlarca PC’de yüklü olduğu söylenen işletim sistemi Windows XP, yeni yaşına girdi. Günümüzde yaklaşık yüzde 6 pazar payına sahip olan efsane işletim sisteminin 16. yaşını kutluyoruz.

8 Nisan 2014 tarihinden beri güvenlik yamaları dahil güncelleme almamasına karşın hala onu bırakmayanların sayısı bir hayli fazla. Windows 10 gibi çok daha modern yapıda ve eşsiz özelliklere sahip bir işletim sistemi olmasına karşın kullanıcılar bazı alışkanlıklarından vazgeçemediklerinden Windows XP’yi kullanmaya devam ediyorlar. NetMarketShare’in paylaştığı bilgiye Windows XP, günümüzde yüzde 5.69 pazar payına sahip ancak 16 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatmakta fayda var. 2013 yılında çıkış yapan Windows 8.1’in şu anda sistemlerin yüzde 5.89’unda (Dünya genelinde) çalıştığı bilgisini de paylaşalım.

Microsoft’un hiçbir şekilde destek vermemesine karşın hala birçok yerde Windows XP üzerinde çalışan sistemler görüyoruz. İşin ilginç yanı; önemli verileri muhafaza eden kurum ve kuruluşların da güvenlik güncellemelerini hiçe sayıp Windows XP’ye devam etmeleri. Yazılım devinden Dünya genelinde yankı uyandıran WannaCry gibi bir zararlı tespit edilmediği sürece bir güvenlik güncellemesi görmeyeceğiz. Bu arada Microsoft, Windows 10'a ücretsiz geçiş imkanı sunuyor ancak XP kullanıcılarına değil.