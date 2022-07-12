Microsoft, Windows XP Duvar Kağıdı Basılı Tişörtleri Satmaya Başladı: İşte Fiyatı

Microsoft, Windows XP tişörtü içeren yeni bir "Hardwear" giyim koleksiyonunu piyasaya sürüyor. Her zaman arkanıza sarılı Windows XP duvar kağıdı ile sokaklarda dolaşmak istediyseniz görünüşe göre artık vakti geldi. Ünlü mavi gökyüzü ve yeşil tepe duvar kağıdı, 60 dolara satılan hardal ve siyah bir tişörtün üzerine işlenmiş durumda.

Dokuz parçalık tişört, şapka, eşofman, ceket ve pantolon koleksiyonu, Supervsn'in kurucusu Gavin Mathieu ve Microsoft arasındaki iş birliğinin bir parçası. Bu, Microsoft'un ilk giyim ve ticari ürün koleksiyonu olarak önem taşıyor.

Microsoft Her Ürünün Özenle Hazırlandığını Belirtiyor

Microsoft'ta sosyal iletişim direktörü Amanda O'Neal koleksiyonu şu ifadelerle özetliyor:

"Koleksiyon, giydikleri kıyafetlere değil, bireylere odaklanan bir yaşam tarzı estetiği olan Normcore stilini yansıtıyor. Her parça özenle seçildi ve Hardwear'da her şeyin arkasında bir anlam vardır."

Bu Microsoft'un giyim konusundaki ilk ticari hamlesi olsa da ilk deneyimi değil. Microsoft yıllardır Xbox markalı kıyafetler satıyor ve şirket ayrıca şirket mağazasında çeşitli kıyafetler satıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tişört Türkiye'de satılsa almayı düşünür müydünüz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.