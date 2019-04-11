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  4. Microsoft, Windows XP’yi Yok Etmekte Çok Kararlı

Microsoft, Windows XP’yi Yok Etmekte Çok Kararlı

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | Donanım

Microsoft un en eski modellerinden bir tanesi olan Windows XP, şu an için Microsoft tarafından en büyük düşmanlardan birisi ilan edildi. Sürekli olarak Windows XP  modelinin can damarlarını kesmeye çalışan şirket, kullanıcıların Windows 10 gibi  güncel işletim sistemlerine geçmesini sağlamaya çalışıyor.

Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden bir tanesi olarak bilinen Windows XP, maalesef ki Microsoft’un tahmin ettiği kadar kolay bir şekilde kullanımdan kalkmayacak. Bundan kısa bir süre önce Microsoft, yaptığı açıklamalarda Windows XP ve Windows 7'nin bütün güvenlik güncellemelerini durdurduğunu söylemişti. Bu da kullanıcıların güvenlik endişesi ile yeni Windows modellerine geçmesini sağladı.

Windows XP tabanlı ödeme sistemleri kaldırıldı

Windows tabanlı POSReady 2009’dan Windows XP desteğini kaldıran Microsoft, bu işletim sistemine önemli bir darbe daha vurmuş oldu.  Oldukça güvensiz hale gelen Windows XP, böylece ödeme konusunda da kullanıcılarına yeterli desteği veremeyecek.

Bundan kısa bir süre önce Steam’de Windows XP ile olan çalışmasını sonlandırdığını söylemişti. Bunun şokunu bile zar zor atlatan Windows XP kullanıcıları, ödeme konusunda sorun yaşayacakları için muhtemelen Windows 10 işletim sistemine geçişlerini hızlandıracaklar.

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