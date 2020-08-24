Microsoft, Touch Bar'ı Kopyalamaya Hazırlanıyor: Wonder Bar Geliyor

Apple'ın bir süredir MacBook Pro modellerinde yer verdiği Touch Bar, uygulamalar ve sistem üzerinde sunduğu kısayollar ile birlikte kullanıcı deneyimini zenginleştiren bir yapıya sahip. Microsoft, önümüzdeki dönemlerde yayınlamaya hazırlandığı Windows 10 güncellemesi ile Wonder Bar olarak adlandırılan benzer bir özelliğe destek sunabilir.

Wonder Bar Ne İşe Yarayacak?

Windows 10'un ilerideki dönemlerde alacağı bir güncelleme ile kullanıma sunulması beklenen Wonder Bar, uyumlu cihazlarda Touch Bar benzeri bir kısayol alanı görevi görecek. Tabii bunun için klavye üstünde dokunmatik panele sahip bir cihaza, kısacası uyumlu bir cihaza, ihtiyacınızın olduğunu hatırlatmamız gerek.

Wonder Bar'ın Windows 10X cihazlara geleceğini zaten duymuştuk ancak tüm Windows 10 cihazlar için destekleneceğini yeni öğrendik. Tabii bu özellik ile uyumlu bir bilgisayar almayı isterseniz, havalı görünen bu özellik için gerçekten yüksek fiyatlara göğüs germeniz gerekebilir.

Peki siz Wonder Bar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir bilgisayarda bu tip bir özelliğe gereksinim duyuluyor mu yoksa yalnızca maliyet artıran bir bileşen mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.