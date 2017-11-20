Microsoft, Word, Excel ve PowerPoint Görüntüleyicilerini Kaldırıyor

Eğer Office dosyası açma işi için Microsoft'un sunduğu ücretsiz Word, Excel ve PowerPoint görüntüleme araçlarını kullanıyorsanız size kötü bir haberimiz var. Microsoft, bu programları emekliye ayıracağını resmi olarak duyurdu.

Söz konusu döküman görüntüleme araçları temel olarak küçük boyutlu ve basit araçlardı. Herhangi bir Word, Excel veya PowerPoint dosyasını açmanız gerektiğinde Microsoft'un ücretsiz olarak dağıttığı bu araçları indirebiliyor, sadece dökümanlarınızı görübtüleyebiliyor ve dökümanları düzenleyemiyordunuz. Microsoft, yaptığı duyuruyla bu araçları sonlandıracağını ve indirme bağlantılarını kaldıracağını açıkladı.

Microsoft'un Office dökümanı açma araçlarını sonlandırıyor oluşu şu anlama geliyor; eğer Windows 10'dan eski Windows XP, Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8 işletim sistemlerinden birine sahipseniz çevrimdışı olarak kullanabileceğiniz bir Office dökümanı açma aracına sahip olamayacaksınız. Windows 10 işletim sisteminde ise bu işe özel Microsoft uygulamaları mevcut.

Microsoft, kullanıcılara bu araçların sonlandırılacağı bilgisini verirken kullanıcıları Windows 10 uygulamalarına ve Office mobil uygulamalarına yönlendiriyor. Bunların yanısıra internet tarayıcınız üzerinde ücretsiz online Word, Excel ve PowerPoint servislerini kullanabilirsiniz, bu servisler kısıtlı düzenleme imkanları da veriyorlar.

Microsoft, Word görüntüleme aracının bu ay içinde sonlandırılacağını, diğer araçların 2018 Nisan'ında sonlandırılacağını ifade etmekte. Bu tarihlerden sonra bu araçları indirmeniz mümkün olmasa da araçları kullanabilecek ve dosya görüntülemeye devam edebileceksiniz. Microsoft'uın kaldıracağı bu yazılımları kendi sunucumuzda yedekleyeceğiz, bu yazılımlar kaldırıldıktan sonra dilediğiniz zaman yazılımları sitemiz üzerinden indirebilirsiniz: