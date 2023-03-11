Microsoft Word Yıllardır İstenen Özelliğine Kavuşuyor

Yıllardır uygulamalar arasında metin taşımak için kopyala ve yapıştır kısayollarını kullanıyoruz. Microsoft'un Word ve diğer 365 üretkenlik uygulamaları gibi ürünler, biçimlendirme olmadan düz metin kopyalayıp yapıştırma konusunda uzun yıllardır kullanıcılara sorun yaşatıyor. İyi haber şu ki, Microsoft nihayet kullanmak için can attığınız düz metin yapıştırma kısayolunu Word'e getiriyor: CTRL + Shift + V (Windows) veya CMD + Shift + V (Mac) bundan sonra ihtiyacınız olan tek şey.

"Bir web sitesindeki metni kopyalayıp belgenize yapıştırabilseniz ve iyi görünmesini sağlayabilseniz harika olmaz mıydı?" Microsoft, Office Insiders blogunda, uygulamalarında bu özelliğe sahip olmak için can atan sayısız Microsoft 365 abonesine sesleniyor.

"Düz Metni Yapıştır" Özelliği Microsoft Word'e Geliyor

"Yalnızca metni tut" ve "düz metni yapıştır" olarak bilinen bu kısayollar pek çok uygulamada mevcut ve oldukça popüler. Microsoft Teams ve Word gibi uygulamalar bu kısayolları zaten destekliyor olsa da 365 ürünleri bu desteğe sahip değillerdi.

Şirket, düz metni yapıştırma kısayollarının şu anda Windows için Word ve Mac için Word'de mevcut olduğunu söylüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi şu anda beta programına katılmanız gerekiyor. Bu nedenle özellik bir "insiders" blog duyurusu aracılığıyla geliyor.

Kısayolun popülaritesi ve kullanıcı talebi göz önüne alındığında, muhtemelen yakında resmî Microsoft Word uygulamasına da eklenecek. Düz metin yapıştırma desteği geldiğinde, CTRL + Shift + V (Windows) veya CMD + Shift + V (Mac) tuşlarını kullanabileceksiniz.