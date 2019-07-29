Microsoft, Xbox Arayüzünü Değiştiriyor

Microsoft’un oyun konsolu Xbox, Sony’nin PlayStation 4 serisi oyun konsollarıyla büyük bir rekabet içerisinde. Xbox’ı bir adım öne geçirmek isteyen Microsoft, bu amaçla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kullanıcılarını memnun edecek bir yenilik yapmak isteyen Microsoft, Xbox platformu için yeni bir arayüz geliştiriyor. Şirketin verdiği bilgilere göre, alışıldık sekme deneyiminden vazgeçilerek tuşlu sekmelere geçilecek.

Yani yeni sürümde Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community ve Microsoft Store için tuşlar göreceğiz. Üstelik Microsoft bu özelliklere 'her zamankinden daha hızlı' erişebileceğimizi söylüyor. Şimdiye kadar sekmeleri değiştirme işlemi, kontrol kolunda bir tuşa basılarak yapılıyordu ancak yeni sürümde sekme değişimi tuşlara ilerlemek ve tıklamak vasıtasıyla yapılacak. Burada, tüm işlemin tek bir ekranı temel alması sayesinde bir miktar performans artışı olacağını da umuyoruz.

Konsol üzeri deneyimden bulut deneyimine doğru yönelen Microsoft, bir kulaklık aracılığıyla Xbox'da Cortana kullanma özelliğini de kaldırıyor. Yani direkt olarak Xbox’ınız ile konuşamayacaksınız.

Ancak bir Harman Kardon Invoke hoparlörü, bilgisayarınız veya iOS ve Android mobil uygulamaları gibi başka bir Cortana cihazı ile bunu gerçekleştirmek mümkün olacak.