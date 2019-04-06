Microsoft, 'Xbox Game Pass Ultimate' Adında Yeni Bir Abonelik Sunabilir

Söylentilere göre Microsoft, Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold aboneliklerini tek çatı altında toplamayı planlıyor. Paylaştığı Microsoft sızıntılarıyla tanınan bir Twitter kullanıcısı olan @h0x0d’a göre, iki aboneliği de kapsayacak olan yeni aboneliğin adı Xbox Game Pass Ultimate olacak ve bunun için aylık 14.99 Dolar (yaklaşık 85 TL) ödemek gerekecek. The Verge’e göre yeni aboneliğin, bu ayın sonlarına doğru CD’siz bir Xbox One versiyonuyla birlikte tanıtılması bekleniyor.

Xbox Game Pass Ultimate, şu anda Xbox Live Gold ve Game Pass için aylık ödeme yapan oyun severlerin ayda 5 Dolar (yaklaşık 28 TL) daha az ödemesini sağlayacak. Ancak, eğer 12 aylık Xbox Live üyeliğine sahipseniz, Xbox Game Pass Ultimate’e geçiş yapmanız size herhangi bir şey kazandırmayacak.

Minecraft ve Sea of Thieves de dahil olmak üzere 100’den fazla dijital oyuna erişim imkanı sağlayan yeni abonelik paketi, muhtemelen daha çok insanın Xbox Game Pass hizmetine geçiş yapmasını sağlayacak.

Microsoft, Xbox One S 'All-Digital Edition'ın ortaya çıkmasıyla sonuçlanacak gibi görünen, CD’leri konsoldan çıkarma fikrini giderek daha fazla deniyor. Herhangi bir optik sürücüsü bulunmayacak olan yeni konsol daha uygun bir fiyata sahip olabilir ve tamamen Xbox Game Pass gibi abonelik servisleri ile dijital indirmelere bağlı olarak gelebilir.

Ayrıca Microsoft, bir süredir üzerinde çalıştığı xCloud isimli bir oyun akış hizmetini de E3 (Electronic Entertainment Expo) Fuarı’nda duyurabilir.