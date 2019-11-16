Microsoft, Xbox Game Studios'ta Asyalı Geliştiricileri de Görmek İstiyor

Microsoft E3 2018 fuarı ile aktif olarak büyütmeyi hedeflediği Xbox Games Studios bünyesine yeni yeni stüdyolar katmaya başlamıştı. Şu anda, toplamda on beş stüdyo var ve bunlardan sonuncusu E3 2019 fuarında yapılan duyuru ile Double Fine olmuştu. Ancak bu durum Microsoft için artık durmak anlamına gelmiyor. Amerika menşeli yazılım devi gözünü Asyalı geliştirici stüdyolara dikmiş durumda.

Bildiğiniz gibi X019 dün itibarıyla başlamıştı. Açılış ise bomba gibi bir Inside Xbox canlı yayını ile yapılmıştı. Ünlü oyun mecrası Eurogamer, Xbox Patronu Phil Spencer ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Röportaj sırasında sorulan "Şu anda 15 stüdyonuz var. Etkileyici bir satın alım dönemindeydiniz. Artık bitti mi?" sorusuna "Hayır!" cevabını veren Spencer, Birleşik Krallık ve Kanada içinde ve diğer Birleşik Devletler bölgelerinde stüdyoları olduğunu ama Asya bölgesinde pek bir varlık gösteremediklerini dile getirdi.

"Bunu Xbox Game Studios Patronu Matt Booty'ye ve alenen söylemiştim. Birinci parti ekibimizde Asyalı üreticilerin daha fazla etkili olmalarını isterdim. Eli kulağında olan bir şey yok, bu yüzden bu bir şeyi önceden duyurmak değil." yorumunda bulundu Spencer ve devam etti. "Yakuza ve Kingdom Hearts ve Final Fantasy'nin geleceğini duyurmuş olmamızdan dolayı mutluyum. Bu zaman alan üçüncü parti ilişkiler sayesinde oldu. Ve buna gerçekten odaklanmıştık. Ama orada (Asya) daha güçlü birinci parti oyun yaratma becerimizin olabileceğini düşünüyorum. Bunu geçmişte yapmıştım. Sanırım bir kez daha yapmalıyız."

Halihazırda Xbox Game Studios çatısı altındaki stüdyoları hatırlatmak gerekirse;

343 Industries

Compulsion Games

Double Fine

inXile Entertainment

Mojang

Ninja Theory

Obsidian Entertainment

Playground Games

Rare

The Coalition

The Initiative

Turn 10 Studios

Undead Labs

World's Edge

Xbox Game Studios Publishing

Bakalım ileride bu stüdyoların arasında Asya menşeli geliştirici stüdyoları görebilecek miyiz? Gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.