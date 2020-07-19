Microsoft, Xbox Live Gold Aboneliğini Kaldırıyor

Microsoft'un Xbox için sunduğu 12 aylık Xbox Live Gold üyeliği geçtiğimiz günlerde iptal edildi. Bu değişikliği neden yaptığı bilinmeyen Microsoft'un hala 1 ve 3 aylık Xbox Live Gold üyeliği sunduğunu hatırlatalım.

Birkaç gün önce Xbox One kullanıcıları konsol için Microsoft Store'dan 12 aylık Xbox Live Gold üyeliği alamayacağınızı fark etti. Birçoğu bunun hata olduğunu düşünürken, Microsoft'un stok tutma biriminin (SKU) web sitesinden bilerek kaldırdığı öğrenildi. Peki Microsoft bu değişikliği neden yaptı?

"Şu anda Xbox, 12 aylık Xbox Live Gold SKU'yu Microsoft çevrimiçi mağazasından kaldırmaya karar verdi. Müşteriler yine de 1 veya 3 aylık Xbox Live Gold aboneliğine Microsoft Store üzerinden çevrimiçi olarak kaydolabilirler."

OYUN Artık Xbox One S All-Digital ve Xbox One X Üretilmeyecek

12 Aylık Xbox Live Gold Üyeliği Kaldırıldı

ABD'li teknoloji devinin 12 aylık Xbox Live Gold üyeliği neden kaldırdığı belli değil ancak bunu Xbox Game Pass Ultimate'ın yeni odak noktası olmasıyla ilgili olduğu düşünülüyor. Bildiğiniz üzere Xbox Game Pass Ultimate sayesinde tek hesap aracılığıyla oyunları hem Xbox One konsolundan hem de Windows 10'dan oynayabiliyorsunuz.