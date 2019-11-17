Microsoft, Xbox One'ın Çıkışındaki Hatayı Project Scarlett'te Tekrarlamayacak

Xbox One, rakibi PlayStation 4 konsoluna kıyasla teknik açıdan da geriden olmasına rağmen fiyat etiketiyle pahalıydı. Görünüşe göre Microsoft benzer bir hatayı Project Scarlett ile tekrarlamayacak.

The Verge sitesi X019 etkinliği sırasında Xbox Patronu Phil Spencer ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında Spencer, mevcut nesilde çok değerli bir şey öğrendiklerini dile getirerek "Xbox One neslinden öğrendiğimiz şeyin güç veya fiyat pozisyonunun dışında kalmayacağımız." yorumunda bulundu ve devam etti. "Eğer hatırlarsanız, bu neslin başlangıcında $100 daha pahalıydık ve evet, daha güçsüzdük. Ve bu lider ekiple pazar başarısı hedefiyle Project Scarlett için çalışmalara başladık."

Bildiğiniz gibi gelecek neslin son konsol nesli olduğunu inanılıyordu ama yakın bir zaman önce Sony sıradaki PlayStation konsolları için patent kaydı yaptırmıştı. Phil Spencer da Xbox markası için önlerinde daha birden fazla neslin olduğunu düşünüyor. "Yıllar önce 'Başka bir nesle devam edecek miyiz?' şeklinde bir irdelememiz olmuştu. Evet ve önümüzde birden fazla neslin olacağını düşünüyor muyuz? Muhtemelen olacağını düşünüyorum. Bu yüzden her şeyimizi ortaya koyacağız. Project Scarlett için her şeyimizi ortaya koyuyoruz ve rekabet etmek istiyorum ve doğru bir şekilde rekabet etmek istiyorum. Bu yüzden çapraz platform ve geriye uyumluluğa odaklandık."

Project Scarlett E3 2019 fuarı sırasında duyurulmuştu. Microsoft yeni nesil konsolla ilgili her şeyi açıklamış değil ama bilinen teknik detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki sene ve özellikle de E3 2020 fuarı beklenmeye her şekilde değer olacak. Bizler de yaşanacak olan gelişmeleri büyük bir heyecanla takip edecek ve sizlere aktaracağız.