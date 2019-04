'Microsoft Xbox One S All Digital' Hakkında Yeni Detaylar!

Bir süredir hakkında çeşitli söylentiler yapılan CD’siz Xbox One gerçek olacak gibi görünüyor. WinFuture adlı bir internet sitesi, Xbox One S All Digital'a ait olduğunu belirttiği bazı görseller paylaştı. Bu görsellere göre, konsolun tasarımının tam da beklenen şekilde olduğu söylenebilir.

Blu-ray sürücüsü bulunmayacak olan bu Xbox One S sürümünde 1TB’lık depolama alanı olacağı belirtiliyor (en azından Avrupa’da). Ayrıca Forza Horizon 3, Minecraft ve Sea of Thieves oyunlarının birer kopyasının da bu CD’siz oyun konsolunda ön yüklemeli olarak yer alacağı söyleniyor.

CD gereksinimini ortadan kaldırarak tamamen dijital olarak gelecek olan bu yeni sistem, 16 Nisan’da tanıtılabilir ve 7 Mayıs’a kadar Avrupa’ya ulaşabilir. Eğer bu tarihler doğru çıkarsa, diğer ülkeler için de benzer bir zaman aralığının geçerli olması bekleniyor.

Yeni Xbox sürümünün yaklaşık 260 dolarlık (yaklaşık 1.500 TL) fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor. Ancak fiyatlandırma politikası dünyanın farklı bölgelerinde değişiklik gösterebilir. Ayrıca Xbox One S All Digital sayesinde Xbox One S fiyatlarında da önemli bir indirim yapılabilir.

Xbox One S All Digital'ın, Microsoft'un yeni nesil Xbox hattı için hazırladığı bir tür deneyi temsil ettiğine inanılıyor. Eğer başarılı olursa Microsoft, CD’siz oyun konsolu stratejisini daha fazla benimseyip daha da ileriye taşıyabilir.