Microsoft, Xbox'a Özel 3 Oyun Geliştirdiğini Açıkladı
Microsoft uzun süredir Xbox özel oyunları konusunda rakibi Sony'e kıyasla zayıf kalsa da yakın zamanda bu durum değişebilir. İşte detaylar!
Microsoft, Xbox konsolları ve Windows PC'ler için birkaç yeni özel oyun yayınlamayı planladığını doğruladı. Bu, Xbox ve Windows platformu için büyük bir haber ve oyunlar, popüler oyun geliştirici Bethesda tarafından geliştirilmekte.
Şu an itibarıyla Bethesda'nın Xbox ve PC'ye özel olacak olan Starfield üzerinde çalıştığı biliniyor. Bunun dışında stüdyo The Elder Scrolls VI üzerinde de çalışıyor ve oyunun Nintendo ve PlayStation platformlarına gelmemesi bekleniyor. Ayrıca Microsoft'un avukatları, Bethesda'dan toplam Xbox'a özel oyun sayısını üçe çıkaracak özel bir oyun daha getirmek için çalıştıklarını açıkladı.
Resmî yanıta göre "Xbox, tümü öncelikle tek başına veya küçük gruplar hâlinde oynanmak üzere tasarlanan gelecekteki üç oyunun Xbox ve PC'lere özel olacağını tahmin ediyor." Ne yazık ki, özel serideki üçüncü oyunun hangisi olduğu hâlâ net değil.
Microsoft, Xbox Özel Oyun Kütüphanesini Güçlendiriyor
Fallout serisine ara verilmiş olsa da bazı söylentiler bu oyunun yeni Fallout oyunu olduğu yönünde iddialarda bulunuyor.
Öte yandan yapım aşamasında olan bir Indiana Jones oyunu da bulunuyor. Son zamanlarda Microsoft, çeşitli stüdyoları satın almasına neden olan bir satın alma çılgınlığı yaşıyor. Şirketin bu hamleleri aynı zamanda Xbox'a ve Game Pass kütüphanesine pek çok oyunun eklenmesini sağladı. Ne olursa olsun bu, Xbox tarafından atılan önemli adımlar arasında yer alıyor çünkü şirket PlayStation ve Nintendo gibi rakiplerine karşı önemli bir alternatif sunmayı başarıyor.
Daha Ucuz Game Pass Abonelik Seçeneği Geliyor
Game Pass şu anda temel abonelik ve Game Pass Ultimate ile iki farklı fiyatta iki abonelik seçeneğine sahip ancak Microsoft gelecekte daha ucuz bir abonelik seçeneği sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.
Xbox Game Pass Oyunları - Aralık 2022
Uygun fiyatıyla oyunculara yüzlerce farklı oyunu oynama imkanı sunan Xbox Game Pass, her geçen gün abone sayısını artırıyor. Her ay listeye yeni eklenen ve çıkarılan oyunlar sayesinde dinamik bir kütüphaneye sahip olan abonelik hizmetinin aralık ayı oyunları belli oldu.
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