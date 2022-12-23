Microsoft, Xbox'a Özel 3 Oyun Geliştirdiğini Açıkladı

Microsoft, Xbox konsolları ve Windows PC'ler için birkaç yeni özel oyun yayınlamayı planladığını doğruladı. Bu, Xbox ve Windows platformu için büyük bir haber ve oyunlar, popüler oyun geliştirici Bethesda tarafından geliştirilmekte.

Şu an itibarıyla Bethesda'nın Xbox ve PC'ye özel olacak olan Starfield üzerinde çalıştığı biliniyor. Bunun dışında stüdyo The Elder Scrolls VI üzerinde de çalışıyor ve oyunun Nintendo ve PlayStation platformlarına gelmemesi bekleniyor. Ayrıca Microsoft'un avukatları, Bethesda'dan toplam Xbox'a özel oyun sayısını üçe çıkaracak özel bir oyun daha getirmek için çalıştıklarını açıkladı.

Resmî yanıta göre "Xbox, tümü öncelikle tek başına veya küçük gruplar hâlinde oynanmak üzere tasarlanan gelecekteki üç oyunun Xbox ve PC'lere özel olacağını tahmin ediyor." Ne yazık ki, özel serideki üçüncü oyunun hangisi olduğu hâlâ net değil.

Microsoft, Xbox Özel Oyun Kütüphanesini Güçlendiriyor

Fallout serisine ara verilmiş olsa da bazı söylentiler bu oyunun yeni Fallout oyunu olduğu yönünde iddialarda bulunuyor.

Öte yandan yapım aşamasında olan bir Indiana Jones oyunu da bulunuyor. Son zamanlarda Microsoft, çeşitli stüdyoları satın almasına neden olan bir satın alma çılgınlığı yaşıyor. Şirketin bu hamleleri aynı zamanda Xbox'a ve Game Pass kütüphanesine pek çok oyunun eklenmesini sağladı. Ne olursa olsun bu, Xbox tarafından atılan önemli adımlar arasında yer alıyor çünkü şirket PlayStation ve Nintendo gibi rakiplerine karşı önemli bir alternatif sunmayı başarıyor.