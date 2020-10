Microsoft, Xbox Series X Buzdolabını Şanslı Bir Kişiye Verecek!

Microsoft, Twitter hesabında paylaştığı bir tweette, geçen günlerde oyuncuların dikkatini bir hayli üzerinde toplamayı başaran Series X temalı buzdolabını şanslı bir oyuncuya vereceğini duyurdu. Şirket tarafından düzenlenen çekilişi kazanan şanslı bir oyuncu Xbox Series X buzdolabı sahibi olacak.

Xbox hayranları, geçen aylar içerisinde yeni oyun konsolunun uzun ve dikdörtgen bir tasarıma sahip olmasından ötürü oyun konsolunu sık sık buzdolabı ile karşılaştırmış ve Reddit gibi platformlar bu nedenle eğlenceli Xbox Series X buzdolabı ile dolmuştu. İlk başlarda basit bir şaka gibi görünen buzdolabı yakıştırmasının pazarlama ekibi tarafından güzel bir şekilde kullanılmasının sonrasında oyuncular gerçek bir Xbox buzdolabı ile karşılaştı.

Series X tasarımına sahip buzdolabının arkasındaki isim Xbox Pazarlama Müdürü Aaron Greenberg gibi görünüyor. Oyun konsolunun piyasaya sürülmesine sayılı günler kalmışken böylesine bir hamle yapmanın oyun konsolunun daha geniş kitlelere iletilmesine oldukça yardımcı olduğu söylenebilir. Hayranlarından birine buzdolabına ücretsiz sahip olma şansı veren Microsoft, kullandığı yeni yöntemle oyun konsolunun daha çok insan tarafından tanınmasını ve satın alınmasını sağlıyor.

Xbox'ın resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette büyük bir kutunun içinden çıkan Xbox Series X buzdolabı videosu yer aldı. Paylaşılan kısa video, buzdolabının büyüklüğünü ve estetikliğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yarışmaya katılmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

• Twitter hesabınız varsa sosyal medya platformunda oturum açın yoksa yeni bir hesap oluşturun.

• Xbox'ın resmi Twitter hesabını takip etmeye başlayın.

• Xbox'ın çekilişi duyurduğu tweeti retweet edin ve tweetinize #XSXFridgeSweeps hashtagini ekleyin.

The one.



The only.



Xbox Series X Fridge giveaway.



Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge.



Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4