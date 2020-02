Microsoft, Xbox Series X'in Yeni Özelliklerini Tanıttı

Bu yıl oyun dünyası açısından önemli bir yıl. Yıllardır beklediğimiz yeni nesil PlayStation ve Xbox en nihayetinde satışa sunulacaklar. Her ne kadar daha aylar olsa da, detayları öğrenmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Sony henüz tanıtımın ne zaman yapılacağına dair bir şey söylemiyor. Microsoft cephesi Xbox Series X adıyla tanıtılan yeni konsoluyla ilgili yeni teknik detayları sunmaya devam ediyor.

Xbox sayfası üzerinden paylaşılan yeni teknik detaylara göre Xbox Series X konsolunun işlemcisi gücünü AMD Zen 2 ve RDNA 2 mimarisinden alacak. Bu güç ile Grafik İşlemci Birimi 12 TFLOPS performansı sergileyecek. Yani Xbox One X modelinden iki kat, standart Xbox One konsolundan da sekiz kattan fazla güçlü bir işlemciden söz ediyoruz.

Yeni konsolun VRS (Değişken Oran Gölgeleme) teknolojisi sayesinde Grafik İşlemci Birimi her bir pikseli ayrı ayrı işlemek yerine belirli bir oyun karakterinin veya önemli bir çevresel eşyanın üzerindeki efekti önceliklendirme yoluna gidecek. Bu sayede, görsellikte hiçbir şeyden feragat edilmeden daha stabil kare hızı ve daha yüksek çözünürlük sunulabilecek. Ayrıca donanımsal Işın İzleme teknolojisinin yeni nesilde artık Xbox Series X konsolunun da bir parçası olacak.

Xbox sayfası üzerinden paylaşılan SSD depolama alanı, Quick Resume ve DLI (Dinamik Gecikme Verisi) gibi özellikler de detaylandırıldı. SSD kullanımı sayesinde artan dosya boyutlarına rağmen verilerin hızlı aktarımı sayesinde yükleme süreleri büyük ölçüde kısalacak ki bunu PlayStation 5 ile ilgili özel bir gösterimde görmüştük. Marvel's Spider-Man oyununun yeni nesil PlayStation konsolunda muazzam ölçüde kısalmıştı. Benzer bir durum Xbox Series X konsolunda da mümkün olacak.

Quick Resume özelliği, aynı anda birden fazla oyunu açtıktan sonra hiçbir bekleme durumu olmaksızın aralarında geçiş yapabileceksiniz. Mesela Halo: Infinite ile The Elder Scrolls VI oyunlarını aynı anda açıp bir süre Halo: Infinite oynadıktan sonra, duraklatabilecek The Elder Scrolls VI oyununa geçiş yapabileceksiniz.

DLI (Dinamik Gecikme Verisi) özelliği sayesinde kontrol kolları daha kusursuz ve daha duyarlı olacak. Haliyle gecikmeler ve tepkime süreleri de büyük oranda azalmış olacak. Ayrıca Microsoft HDMI ve televizyon üreticileri ile işbirliğinde bulunmuş. Bu işbirliği sayesinde, en iyi oyun deneyiminin sunulabilmesi için Xbox Series X konsolunda ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu) ve VRR (Değişken Tazeleme Oranı) özellikleri olacak. ALLM ile Xbox One ve Xbox Series X, bağlı oldukları görüntüleme birimini en düşük gecikme moduna ayarlayacaklar. VRR de görüntü birimini oyunun tazeleme oranıyla senkronize edecek ve herhangi bir bozulma olmaksızın en yumuşak görsellik sağlanmış olacak.

Geleyim biz oyuncular için bir konsolun en önemli özelliklerinden bir tanesine: Geriye uyumluluk. Daha önceden birçok kez söylendiği üzere Xbox Series X yeni nesil oyunların haricinde orijinal Xbox, Xbox 360 ve Xbox One oyunlarını da destekleyecek. Bu sayede, Xbox Game Pass servisinden sunulanlar dahil önceki nesillerin oyunlarını daha stabil kare hızı, daha hızlı yükleme süreleri ve geliştirilmiş çözünürlük ile oynayabileceksiniz. Güzel olan ise, Xbox One konsolundaki gibi geliştirici stüdyoların ek bir çalışma yapması gerekmeyecek.

Son olarak, en dikkat çekici özelliklerden bir tanesi ise Smart Delivery (Akıllı Dağıtım) olacak. Bir oyunu bir defa satın alacaksınız ve sonrasında isterseniz Xbox One konsolunda isterseniz de Xbox Series X konsolunuzda oynayabileceksiniz. Xbox Game Studios oyunlarının tamamında sunulacağı söylenen bu özellik, bütün geliştiricilerin ve yayıncıların da kullanımına sunulacak. Zaten Xbox Series X ile ilgili yeni özellikler paylaşıldıktan sonra, Cyberpunk 2077 Twitter hesabı Xbox Twitter hesabının geriye uyumluluk paylaşımına alıntı yapmış ve oyunun Xbox One versiyonunu satın alanlar için yeni konsol çıktıktan sonra ücretsiz bir güncellemenin yayınlanacağını belirtmiş. Bu sayede Xbox Series X konsolunda bir daha para vermeden daha gelişmiş bir Cyberpunk 2077 oynayabileceksiniz.

Gamers should never be forced to purchase the same game twice or pay for upgrades. Owners of #Cyberpunk2077 for Xbox One will receive the Xbox Series X upgrade for free when available. https://t.co/nfkfFLj85w