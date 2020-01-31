Microsoft, Xbox'ta Açık Bulana 120 Bin Lira Verecek

Microsoft, Xbox Live üzerinde hata bulma programı başlattı. Devasa teknoloji şirketi, Xbox Live hizmeti üzerinde kritik hata tespit edebilenlere 20 bin dolar yani günümüz kuruyla 120 bin liraya kadar ödeme yapacaklarını duyurdu.

Diğer tüm hata ayıklama programlarında olduğu gibi ödeme, bulunan hatanın durumuna göre yapılacağı belirtildi. En az 500 dolarlık ödeme yapmayı vaat eden Microsoft, çok kritik hata bulunlara ise 20 bin dolar vereceğini söyledi. Örneğin; Xbox Live üzerinde güvenlik açığı bulanlar, bunu kanıtlamaları durumunda 5 bin dolar ödül kazanacakları aktarıldı.

En fazla ödül ise kodlara uzaktan müdahale edilmesine yönelik oldu. Bu tür açıklar bulanların 10 bin ila 20 bin dolar arasında ödül alabilecekleri söylenenler arasında yerini aldı.

Ödül kazanmak isteyenlerin buldukları açığı Microsoft'a tam anlamıyla göstermeleri gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca açıkların tekrarlanabilir olması gerektiğinin de altı çizildi. Microsoft son olarak, programın birçok farklı güvenlik açığını kapsadığını bildirdi; ancak DDoS saldırıları ve URL yönlendirmeleri gibi durumların programa dahil olmadığı dile getirildi.

Xbox Live üzerinde bulduğunuz açıkları Microsoft Bug County programı üzerinden iletmeniz mümkün. Ayrıca bu internet sitesi üzerinden Microsoft'un diğer hizmetleri üzerinde bulduğunuz açıkları göndererek de ödüller kazanabilirsiniz.