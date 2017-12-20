Microsoft Yeni Android Ekran Kilidi Uygulamasını Yayınladı

Son günlerde kendi mobil işletim sisteminden ziyade başka sistemlere yönelen ve bir seri uygulama çıkarmaya başlayan Microsoft, son olarak Android için Favorites Lock Screen adını verdiği bir ekran kilidi uygulaması yayınladı.

Microsoft'un proje departmanı olan ve şirkette hiç alakası olmayan bölümlerde çalışan kişilerin bir araya gelerek, yeni üretimler yapmalarının yolunu açan Microsoft Garage tarafından geliştirilen Favorites Lock Screen, daha önce belki milyonlarca kez gördüğünüz kilit ekranı uygulamalarından bir tanesi. Fakat kullanıcılarına oldukça hoş kişiselleştirme seçenekleri sunan uygulama, özellikle her ekranı açtığında iç açıcı resimler görmek isteyenler için biçilmiş kaftan denilebilir.

Favorites Lock Screen uygulamasının çeşitli konulara göre bilgiler verdiğinin altını çizen Microsoft, uygulamayı indirecek kişilerin öncelikle ilgi alanlarını belirlediğini, ardından da bu ilgi alanlarını daha özel hale getirebildiklerini açıkladı. Yani arabalar, aktörler, filmler, siyaset, gündem ya da buna benzer konuların seçilmesinden sonra, istenirse direkt olarak belirli konuların aratılabileceği ve bu işlemin bitmesinin ardından kullanıcıların seçtikleri şeylere göre haberler alabilecekleri belirtildi. Uygulamanın her gün ilgi alanlarınıza göre size farklı bir HD duvar kağıdı gösterdiğini kaydeden geliştiriciler, seçtiğiniz alanlara dair haberlerin ana ekran üzerinden kolayca görüntülenebildiğini, telefonunuzda bulunan uygulamaların kısayollarının kilit ekranına taşınabildiğini ve bildirim seçeneklerinin yine uygulama yoluyla ayarlanabildiğini de söylediler.

Microsoft'un kendi arama motoru Bing ile uyumlu çalışan Favorites Lock Screen'in henüz geliştirme aşamasının başında olduğunun altı tekrar çizilirken, uygulamanın ana hedefine Hindistan'ın konduğu da yapılan açıklamalar arasında kendisine yer buldu. Oldukça farklı deneyimler sunabilen uygulamayı denemek için ise hemen aşağıdaki indir tuşuna basmanız yeterli.