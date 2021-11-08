Microsoft Yeni Arc Mouse Üzerinde Çalışıyor

Microsoft tarafından alınan yeni bir patente göre şirket, Arc Mouse modelinin yeni sürümü üzerinde çalışıyor gibi gözüküyor. Kullanıcıların bükülebilir yapısı ile yakından tanıdığı model, aynı zamanda ince ve hafif tasarım hatları ile oldukça taşınabilir bir yapı sunuyor.

Yeni Arc Mouse Nasıl Olacak?

Windows United tarafından keşfedilen ve katlanabilir bilgisayar faresi olarak tanımlanan yeni patent bu yılın başında dosyalandı ve kısa bir süre önce yayınlandı. Bu bakımdan genel yapı birinci nesil Arc Mouse ile benzer hatlara sahip ancak daha modern bir tasarıma yönelik ufak iyileştirmelerin yapıldığını görüyoruz.

Hatırlamak gerekirse birinci nesil Arc Mouse katlanabilir bir yapıya sahipti ve tıklanabilir düğmeler ve kaydırma tekerleği ile kutudan çıkıyordu. Surface Arc Mouse ise yine tıklanabilir düğmeler ve bu sefer dokunmatik kaydıraç ile birlikte geliyor. Ayrıca daha yumuşak bir dokunuş hissi sunduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Yeni Arc Mouse temelde Arc Mouse modelinin devamı niteliğinde olacak gibi gözüküyor: Patentler net olarak belli etmese de fiziksel kaydırma tekerleği olduğunu işaret ediyor ancak dokümantasyonda buna yönelik herhangi bir ifade yer almıyor. Bu nedenle hakkında konuşmak için henüz erken diyebiliriz.

Arc Mouse modelinden bu yana uzun yıllar geçti ve şirketin yeni nesil üzerinde çalıştığı fikri çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Peki siz Arc Mouse hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.