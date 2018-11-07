Microsoft Yeni Kampüsünü Minecraft'a Taşıdı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Microsoft, 2022 yılına kadar Redmond, Washington’da bulunan kampüsünü 500 hektara kadar büyüteceğini açıklamıştı. Halihazırda 100’den fazla bina barındıran kampüse 18 bina daha ekleyeceğini söyleyen şirket, kampüsü Minecraft’a taşıdı.

CNBC tarafından aktarılan haberle gün yüzüne çıkan detayda, Microsoft’un yeni kampüsünün Minecraft’a aktarılma işleminin temmuz ayında düzenlenen Minecraft hackathon’u sırasında yapıldığı söylendi. Gerçek binaları Minecraft’a aktaran grubun ise daha önce Disney ve Warner Bros binalarını, Londra Müzesi’ni Minecraft’ta birebir inşa eden Blockworks olduğu belirtildi.

Ortaya çıkan işi oldukça beğenen Microsoft yetkilileriyse Blockworks tarafından yapılan yeni kampüsü oyuna aktarma kararı aldılar. Bugün itibarıyla resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan blog yazısıyla yeni Microsoft kampüsünün Minecraft: Education Edition üzerinde herkesin ziyaretine açıldığı bilgisine yer verildi.

Yaklaşık dört yıl önce Microsoft, Minecraft’ın yapımcısı Mojang’ı 2.5 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. Satın alım işleminin tamamlanmasıyla oyunu Windows Phone ve Xbox’a çıkaran Microsoft, sonrasında neredeyse her platforma uygun bir Minecraft sürümü hazırlamıştı. Bununla da kalmayan teknoloji devi, Education Editions (Eğitim Sürümü) gibi özel sürümlerle, oyunun milyonlarca kişiye yayılmasını sağlamıştı.