Microsoft Yeni Modern Kampüs Projesini Tanıttı

Yazılım devi Microsoft Washington’da bulunan 200 hektar alana kurulu Redmond Kampüsü’nü revize etmeyi planlıyor. Birkaç yıl sürmesi planlanan dev proje sonunda Microsoft hem daha modern bir kampüse kavuşacak hem de daha çok istihdam sağlayacak. Proje kapsamında yeni ortak alanlar, ulaşım yatırımları ve spor alanlarının yanı sıra 18 yeni bina da inşa edilecek. Projenin sonunda 125 bina bulunan Redmond Kampüsü’ndeki bina sayısı 131’e çıkacak.

Yenilenmiş kampüsüyle Microsoft, Redmond’da çalışan mevcut 47.000 kişinin üzerine 8.000 kişiyi daha işe alacak. Revizyon çalışmalarına milyon dolarlar ayıran Microsoft, kampüste bulunan 12 eski binayı yıkıp yerine 18 yeni bina inşa edecek. 5 ila 7 yıl sürmesi beklenen inşa süreci kapsamında 2.000 kişi kapasiteli bir plaza yapılması da planlanıyor.

Microsoft’un bu yenilenme projesini tanıtmasının Apple’ın yeni Apple Park kampüsünü açmasından kısa süre sonra gerçekleşmesi, dev şirketler arasında bir tesis rekabeti de yaşandığını gözler önüne sermiş oldu. Microsoft’un planları bir uzay gemisi kampüsü kurmak kadar cesur olmasa da Redmond Kampüsü’nde yerden 12 fit yükseklikte toplantılar yapılması planlanıyor. Devlerin kampüs kapışmasına ilerleyen günlerde Amazon’un da katılması bekleniyor. Zira şirket ikinci kampüsü için kendine Seattle’da bir arazi arıyor.