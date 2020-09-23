Microsoft Yeni Stüdyo Satın Alımlarına Devam Edecek!

Amerika menşeli yazılım devi, ZeniMax Media sonrasında da durmayacağını belli etti. Microsoft, yeni stüdyo satın alımları yolunda tam gaz devam edecek. Detaylar haberimizde.

Microsoft, 2018 yılının E3 fuarı ile başladığı stüdyo alımları ile oyun dünyasına birçok kez damga vurmuştu. Bu haftaya kadar Xbox Game Studios çatısı altında 343 Industries, Rare, inXile Entertainment, Double Fine Productions, Obsidian Entertainment, Playground Games ve Turn 10 Studios dahil birçok önemli stüdyo bulunuyordu. Bu hafta içinde satın alınan ZeniMax Media ve bağlantılı olarak Bethesda sonrasında, aralarına Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Studios, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog Games ve Roundhouse Studios gibi oyun dünyasında adı geçen yeni stüdyolar da dahil olmuştu. Bu elbette Microsoft için çok daha kuvvetli bir Xbox Game Studios ailesi demek. Çünkü Fallout, The Elder Scrolls, DOOM ve Wolfenstein gibi kült serilerin hakları da artık bundan böyle Microsoft cephesinin elinde bulunacak. Ne var ki ZeniMax Media da Amerika menşeli yazılım devi için son durak değil.

Microsoft Yeni Stüdyolar Satın Alacak!

Yakın bir zaman önce CNET tarafından Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella ve Xbox patronu Phil Spencer ile bir röportaj gerçekleştirildi. Röportaj sırasında stüdyo satın alımlarına değinen Nadella, “Bir gün uyanıp da ‘Kendime bir oyun stüdyosu kurayım’ diyemezsiniz. İçeriğe sahip olursanız, daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.” yorumunda bulunurken, Phil Spencer ise yatırım yapmaya devam ettikleri platformları için içeriğin inanılmaz bir bileşen olduğunu söyledi.

Röportajın ilerleyen kısmında Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, “Her daim amaç, görev ve kültür ortaklığının olduğu yerler aramaya devam edeceğiz. Mantıklı olan yerde, her daim inorganik bir şekilde büyümenin yollarını arayacağız.” demiş.

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella ve Xbox patronu Phil Spencer tarafından yapılan röportaj, Microsoft cephesinin gelecekte yeni stüdyo satın alımlarına tam gaz devam edeceklerinin sağlam bir göstergesi oldu. Merak edilen ise ZeniMax Media sonrasında gündeme bomba gibi düşecek bir başka duyuru ile karşılaşıp karşılaşmayacağımız. Bunu da ilerleyen zamanlarda yaşanacak olan gelişmeler gösterecek. Şimdiden hazırlıklı olsak iyi olur gibi. Bir sabah uyandığımızda, “Yok artık!” diyebileceğimiz bir haberle karşılaşabiliriz.