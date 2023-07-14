Microsoft Yeni Varsayılan Yazı Tipini Tanıttı: Calibri'ye Veda

Teknoloji devi Microsoft, yaklaşık 15 yıl sonra uzun zamandır kullanmış olduğu ö özeliği değiştirme kararı aldı. Word denilince akla gelen Calibri yazı tipi artık tarih oluyor.

Microsoft Uygulama İçinde Değişikliğe Gitti

Teknoloji şirketi bugün yayınladığı güncellemede yazarları heyecanlandıracak yeni bir eklentiyi duyurdu. Microsoft 365 ve Office uygulamalarında varsayılan olarak ayarlanan yazı tipi Calibri yerini Aptos adı verilen yeni yazı tipine bırakıyor.

İsviçre tipografisinden esinlenerek üretilen sans-serif yazı tipi artık yeni varsayılan yazı tipi olacak. Yeni varsayılan yazı tipinin yaratıcısı Steve Matteson, üretmiş olduğu yazı tipi konusunda okunurken zorluk çıkartmayan bir bir yazı tipi yaratmaya çalıştığını belirtti.

Halihazırda var olan Calibri gibi, yeni yazı tipi Aptos da yazı tiplerinin en üstüne sabitlenecek. Gelen yeni güncelleme hakkında açıklamalarda bulunan Microsoft çalışanı Daniels, "Aptos, Microsoft 365'e gelen daha geniş bir özellik dalgasının bir parçası. Yazılımı daha anlamlı ve kapsayıcı hale getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.