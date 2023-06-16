Microsoft Xbox One Tarih Oluyor

Oyun dünyasının kurucularından Microsoft, çıkarmış olduğu ürün modelleriyle her zaman oyun tutkunlarının ilk tercihi oldu. Yaklaşık 10 yıldır piyasada bulunan teknoloji şirketi bu sefer farklı bir haberle takipçilerinin karşısına çıktı. Microsoft, oyun sektörünün gelişmesiyle birlikte teknolojik gelişmelerin çok gerisinde kaldığını açıklayarak Xbox One modelinin üretimini durdurdu.

Microsoft, Xbox One'a Veda Ediyor

Xbox Game Studios ekibi Minecraft ve Halo Infinite gibi kült oyunları desteklemeye devam edecek olsa da, artık Xbox One modeli üzerinde herhangi bir çalışma yapmayacaklarını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, Axios'a Xbox Series X/S konsollarına atıfta bulunarak 9. nesile geçtiklerini ve bilgisayar oyunlarına ağırlık vereceklerini fade etti.

Mıcrosoft yapmış olduğu güncellemeyi olağan şartların bir gerekliliği olarak yapmak zorunda kaldığını belirtti ama buna rağmen modelin tamamen kullanıma kapanmadığını çeşitli oyunlar için devam edeceğini söyledi.