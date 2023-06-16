Microsoft Xbox One Tarih Oluyor
Microsoft 2013 yılında piyasaya sürdüğü Xbox One modeli hakkında oyunseverleri üzecek bir karar aldı. İşte detaylar!
Oyun dünyasının kurucularından Microsoft, çıkarmış olduğu ürün modelleriyle her zaman oyun tutkunlarının ilk tercihi oldu. Yaklaşık 10 yıldır piyasada bulunan teknoloji şirketi bu sefer farklı bir haberle takipçilerinin karşısına çıktı. Microsoft, oyun sektörünün gelişmesiyle birlikte teknolojik gelişmelerin çok gerisinde kaldığını açıklayarak Xbox One modelinin üretimini durdurdu.
Microsoft, Xbox One'a Veda Ediyor
Xbox Game Studios ekibi Minecraft ve Halo Infinite gibi kült oyunları desteklemeye devam edecek olsa da, artık Xbox One modeli üzerinde herhangi bir çalışma yapmayacaklarını belirtti. Konu hakkında açıklama yapan Xbox Game Studios başkanı Matt Booty, Axios'a Xbox Series X/S konsollarına atıfta bulunarak 9. nesile geçtiklerini ve bilgisayar oyunlarına ağırlık vereceklerini fade etti.
Mıcrosoft yapmış olduğu güncellemeyi olağan şartların bir gerekliliği olarak yapmak zorunda kaldığını belirtti ama buna rağmen modelin tamamen kullanıma kapanmadığını çeşitli oyunlar için devam edeceğini söyledi.
Xbox One S Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!
Microsoft, E3 2016'ya oldukça hızlı bir şekilde başladı. Firma E3 2016 sırasında düzenlediği özel etkinlikte Xbox One ve Windows 10 platformları için önümüzdeki dönemde çıkış yapacak oyunları tanıtarak bu oyunların detaylı oynanış görüntülerini paylaştı.
YORUMLAR