Microsoft'tan Yeni Yapay Zeka Aracı: İndirimli Fiyatları Takip Etmek Mümkün!

Microsoft, internet alışverişlerini kolaylaştırmak amacıyla Bing ve Edge için yapay zekâ destekli yeni alışveriş araçlarını tanıttı.

Satın Alma Kılavuzları adı verilen ilk araç, belirli kategoriler için kapsamlı bir satın alma kılavuzu sunarak kullanıcıların benzer ürünleri karşılaştırmasına ve satın alma önerileri almasına olanak tanıyor. İnceleme Özetleri ise çevrimiçi incelemeleri özetleyerek ürünler hakkında hızlı bilgiler ve popüler görüşler sunuyor.

Üçüncü araç ise Fiyat Eşleştirme, ürün fiyatlarını zaman içinde izliyor ve bir perakendeciden daha düşük bir fiyata sahip olmasını takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Yeni Yapay Zekâ Araçları Yakında Tüm Dünya'da Kullanıma Sunulacak

Şimdilik yalnızca ABD'de kullanıma sunulan bu üç aracın çok yakında tüm Dünya'da kullanıma açılması bekleniyor. Bu araçlar alışveriş deneyimini geliştirmeyi amaçlasa da yapay zekâ sohbet botları zaman zaman yanlış bilgi verebileceğinden dikkatli kullanılması gerekildiği aşikâr.

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