Microsoft Yeniden Nokia'yı Satın Almak İstiyor

Önde gelen bir mobil analist firmasına göre Microsoft yeniden Nokia'yı satın alma girişimlerine başlamış durumda. Özellikle Huawei'nin ABD'de yasaklanmasıyla birlikte, Microsoft yeniden Nokia ile ilgileniyor gibi gözüküyor.

Hatırlayacağınız üzere Microsoft ve Nokia'nın pek de parlak olmayan bir ortaklığı bulunuyordu. 2013 yılında Microsoft, iPhone ve Android sistemlerine alternatif olacak Windows Phone ile Nokia'nın cep telefon kolunu 7 milyar doların üzerinde bir ödemeyle satın almıştı. 2015 yılında ise Nokia varlıkları silindi ve binlerce iş kaybına neden oldu.

Microsoft yeniden Nokia'yı satın alacak mı?

CCS Insight'ın 2021 tahminleri, Nokia'nın önümüzdeki yıl büyük bir ABD teknoloji şirketi tarafından satın alınacağını ve hem Microsoft hem de Intel'in muhtemel alıcılar olarak ilgilendiği iddiasını içeriyor. Çinli şirket HMD Global desteğiyle Android modelleri üreten ve pazara geri dönen Nokia'nın geleceği belirsiz.

Ayrıca ABD'li şirketlerin Nokia ile ilgilenmesindeki tek sebep telefon pazarı değil. Huawei gibi Çinli tedarikçilerin ekipman kullanımının yasaklamasından dolayı, ABD'li şirketlerin 5G operatörlerinde farklı bir kaynak bulması gerekiyor. Birkaç hafta önce İngiltere'nin 5G ihalesini kazanan Nokia, kesinlikle Microsoft ve Intel'in ilgisini çekmeyi başarıyor.

Nokia 5G fırsatları ABD'li şirketleri cezbediyor

CCS Insight'ın tüketici ve bağlantı direktörü Kester Mann'a göre Nokia, herhangi bir satın alma teklifi için savunmasız görünüyor. Bu durum ise Finli üreticinin yeniden Microsoft tarafından satın alabileceğini söylemek için yeterli.

Mann ayrıca yaptığı açıklamada, Çinli tedarikçilere karşı tepki için Nokia'nın satın alınmasını mantıklı bulduğunu şu şekilde aktardı: “ABD şirketlerinin Huawei'ye karşı alternatif arayışında olduğu açık ve bununla ilgili çok fazla endişe var. Potansiyel olarak Nokia için bu fırsat olabilir."