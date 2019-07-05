Microsoft Yenilenen Outlook.com'u Yayınladı

Microsoft'un mail servisi olan Outlook tamamen yenilendi. Yenilenen Outlook.com modern bir tasarımın yanında birçok özelliği de beraberinde getirdi.

Microsoft Outlook.com'u Yeniledi

Yeni Outlook.com ile beraber gelen maillerinizi etiketlemek, bulmak ve düzenlemek için kategoriler geldi. Bu yenilik özellikle e-postaların kaydını tutmaya çalışırken oldukça kullanışlı.

Outlook.com'a karanlık mod geldi. Karanlık modu ayarlar bölümde kolayca etkinleştirebilirsiniz. Microsoft sık kullanılanlar bölümünü bu güncellemede elden geçirme kararı aldı.

Microsoft sık kullanılanlar özelliği hakkında şunları söyledi: " Sizin için en önemli olanı seçin ve gelen kutunuzda öne alın. Bir kişiyi, bir grubu veya bir kategoriyi kendinize göre favorilerinize ekleyebilirsiniz, böylece daha kolay erişebilir ve her biri için mesaj sayısını görebilirsiniz. Outlook cep telefonunuz ile senkronize olmakta. "

Takvimde ayrıca Microsoft To-Do desteği de dahil olmak üzere pek çok iyileştirme yapıldı. Görevler özelliği baştan sona yenilendi. Ek olarak takvimden yaklaşan etkinlikleri görüntüleyebiliyor ve hızlı bir şekilde etkinlikler oluşturabiliyorsunuz.

Yenilenen Outlook.com kademeli olarak tüm kullanıcılara açılmaya başlandı. Microsoft yaptığı açıklamada ay sonuna kadar Outlook.com'un tüm kullanıcılara açılacağını söyledi.

Sizler yenilenen Outlook.com hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.